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Универсальный заварной крем для тортов — пошаговый рецепт Евгения Клопотенко

25 сентября 2024 21:55
Ирина Сундукова - Редактор
Как приготовить заварной крем на молоке — рецепт от Клопотенко
Заварной крем. Фото: simplyrecipes.com
Ирина Сундукова - Редактор

Заварной крем — это основа многих десертов, способная превратить обычный торт в настоящий кулинарный шедевр. Секрет вкусного крема заключается в правильном сочетании ингредиентов и технике приготовления.

Предлагаем не сложный рецепт, разработанный известным украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко.

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Необходимые ингредиенты

  • Молоко — 350 мл.
  • Сахар — 270 г.
  • Яичные желтки — 2 шт.
  • Цельное яйцо — 1 шт.
  • Мука — 50 г.
  • Сливочное масло — 50 г.

Процесс приготовления

  • Греем молоко. В сотейник с толстым дном выливаем молоко и подогреваем его на среднем огне, пока не появится пар. Не доводим до кипения!
  • Готовим яичную смесь. В отдельной миске смешиваем яичные желтки, цельное яйцо, сахар и муку. Используем венчик для достижения однородной смеси. Масса будет густой – это нормально.
  • Добавляем молоко в яичную смесь. Осторожно вливаем половину горячего молока в яичную массу, постоянно помешивая, чтобы избежать свертывания яиц.
  • Соединяем смеси. Вливаем яичную смесь и остаток молока в сотейник. Продолжаем постоянно помешивать.
  • Готовим крем. На среднем огне готовим, постоянно помешивая, пока крем не загустеет до желаемой консистенции. Это займет несколько минут.
  • Добавляем масло. Когда крем достигнет нужной консистенции, снимаем его с огня и переливаем в отдельную емкость. Добавляем сливочное масло и кропотливо перемешиваем до однородности.
  • Охлаждение. Даем крему охладиться до комнатной температуры, после чего можно использовать его для начинки тортов или десертов.

 

Этот универсальный заварной крем идеально подходит для пропитки тортов, пирожных или как основа для многих других десертов.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный и нежный торт за 15 минут без духовки.

Также предлагали рецепт белого бисквита без желтков и жиров для торта.

Евгений Клопотенко рецепты рецепт заварной крем крем для торта

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