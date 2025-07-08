Варення з чорної бузини на зиму — покроковий рецепт

Варення з чорної бузини. Фото: cookpad.com

Чорна бузина здавна відома своїми лікувальними властивостями. Один із найсмачніших і найкорисніших способів зберегти ці властивості на зиму — приготувати варення.

Рецептом ділиться Сookpad.

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Вам знадобиться:

чорна бузина — 1 кг;

цукор — 1 кг.

Спосіб приготування

Бузину добре промити під проточною водою, видаливши гілочки, листя та недозрілі або пошкоджені ягоди. Дати воді повністю стекти, щоб зайва волога не потрапила до варення.

Очищені ягоди висипати в глибоку каструлю і засипати цукром. Обережно перемішати, щоб не розчавити ягоди — вони повинні залишитися цілими. Залишити на кілька годин, щоб бузина пустила сік і цукор частково розчинився.

Після цього поставити ємність на плиту та варити на дуже слабкому вогні. Важливо не доводити до бурхливого кипіння — варення має лише злегка булькати. Варити приблизно 45 хвилин, періодично знімаючи піну та помішуючи дерев'яною ложкою.

Після першого варіння зняти каструлю з вогню та дати варенню повністю охолонути. Коли варення охолоне, ще раз проварити його 5 хвилин.

Гаряче варення розлити у попередньо простерилізовані банки. Закатати стерильними кришками, перевернути догори дном і добре укутати ковдрою чи рушником. Дати варенню охолонути, а потім перевернути банки.

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