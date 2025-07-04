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Головна arrow Смак arrow Полуничний джем з літнім смаком — рецепт з трьох інгредієнтів arrow

Полуничний джем з літнім смаком — рецепт з трьох інгредієнтів

4 липня 2025 23:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Полуничний джем на зиму — покроковий рецепт
Полуничний джем. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Густий і неймовірно смачний полуничний джем стане ідеальним доповненням до тостів, млинців чи десертів. Для цього рецепта потрібні лише три прості інгредієнти, але результат вразить навіть вибагливих гурманів.

Рецептом ділиться lux.fm.

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Вам знадобиться:

  • Полуниця — 1,5 кг;
  • Цукор — 800 г;
  • Лимонний сік — 2 ст. л. (або сік 1 лимона).

Спосіб приготування

Полуницю перебрати, добре промити і видалити хвостики. За бажанням подрібнити всю масу блендером до пюре або залишити частину ягід шматочками.

Перекласти полуницю до каструлі з товстим дном, засипати цукром і залишити настоюватися на 1-2 години, щоб ягоди пустили сік.

Додати сік лимона, поставити каструлю на середній вогонь і довести до кипіння, знімаючи піну.

Варити джем слід 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Масу потрібно уварити до загустіння — вона має зменшитися в об'ємі. Щоб перевірити готовність, можна капнути трохи джему на холодну тарілку — якщо крапля не розтікається, то він готовий.

Гарячий джем розлити у стерилізовані банки, щільно закрутити, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

Раніше ми розповідали, що додати до варення для густої консистенції.

А також дізнайтеся прості способи, як врятувати варення, що підгоріло.

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