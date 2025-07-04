Полуничний джем на зиму — покроковий рецепт

Полуничний джем. Фото: Freepik

Густий і неймовірно смачний полуничний джем стане ідеальним доповненням до тостів, млинців чи десертів. Для цього рецепта потрібні лише три прості інгредієнти, але результат вразить навіть вибагливих гурманів.

Рецептом ділиться lux.fm.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

Полуниця — 1,5 кг;

Цукор — 800 г;

Лимонний сік — 2 ст. л. (або сік 1 лимона).

Спосіб приготування

Полуницю перебрати, добре промити і видалити хвостики. За бажанням подрібнити всю масу блендером до пюре або залишити частину ягід шматочками.

Перекласти полуницю до каструлі з товстим дном, засипати цукром і залишити настоюватися на 1-2 години, щоб ягоди пустили сік.

Додати сік лимона, поставити каструлю на середній вогонь і довести до кипіння, знімаючи піну.

Варити джем слід 30-40 хвилин, періодично помішуючи. Масу потрібно уварити до загустіння — вона має зменшитися в об'ємі. Щоб перевірити готовність, можна капнути трохи джему на холодну тарілку — якщо крапля не розтікається, то він готовий.

Гарячий джем розлити у стерилізовані банки, щільно закрутити, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

Раніше ми розповідали, що додати до варення для густої консистенції.

А також дізнайтеся прості способи, як врятувати варення, що підгоріло.