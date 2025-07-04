Клубничный джем на зиму — пошаговый рецепт

Клубничный джем из клубники. Фото: Freepik

Густой и невероятно вкусный клубничный джем станет идеальным дополнением к тостам, блинам или десертам. Для этого рецепта нужны всего три простых ингредиента, но результат поразит даже требовательных гурманов.

Рецептом делится lux.fm.

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Вам понадобится:

Клубника — 1,5 кг;

Сахар — 800 г;

Лимонный сок — 2 ст. л. (или сок 1 лимона).

Способ приготовления

Клубнику перебрать, хорошо промыть и удалить хвостики. По желанию измельчить всю массу блендером до пюре или оставить часть ягод кусочками.

Переложить клубнику в кастрюлю с толстым дном, засыпать сахаром и оставить настаиваться на 1-2 часа, чтобы ягоды пустили сок.

Добавить сок лимона, поставить кастрюлю на средний огонь и довести до кипения, снимая пену.

Варить джем следует 30-40 минут, периодически помешивая. Массу нужно уварить до загустения — она должна уменьшиться в объеме. Чтобы проверить готовность, можно капнуть немного джема на холодную тарелку — если капля не растекается, то он готов.

Горячий джем разлить в стерилизованные банки, плотно закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

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