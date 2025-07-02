Полуничне варення з базиліком за 15 хвилин — швидкий рецепт

Полуничне варення за 15 хвилин — просто додайте це до ягід
Полуничне варення — справжня літня класика, яку готують багато господинь. Але мало хто знає, що приготувати густий та ароматний конфітюр можна і без тривалого варіння.
Швидким рецептом ділиться kate.nora.blog.
Вам знадобиться:
- Полуниця — 1 кг;
- Цукор — 800 г;
- Желфікс (або конфітюрка) — 1 уп.;
- Вода — 50 мл;
- Базилік — 1 гілочка.
Спосіб приготування
Полуницю добре промити, видалити хвостики та просушити на паперовому рушнику.
Висипати ягоду до каструлі із товстим дном та додати желфікс, влити воду та довести до кипіння. Після цього всипати цукор, знову довести до кипіння та проварити ще 3 хвилини.
Базилік промити та дрібно нарізати. Додати його до варення та проварити ще 1 хвилину.
Прибрати варення з вогню, зняти з нього піну та розлити по стерилізованих банках, закрутити кришкою. Зберігати варення краще у прохолодному місці.
@kate.nora.blog
Яскравий та ароматний #конфітюр #полуниця з базиліком. 1 кг полуниці, 800 г цукру, 1 уп. Конфітюрки або Желфікс, 50 мл води, 1 велика гілочка базиліку. Повний рецепт в інста😉 #рецепт #рецептиукраїнською #простірецепти♬ Cooking Time - TonsTone
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