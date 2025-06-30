Як стерилізувати банки для консервації у мікрохвильовці — лайфхак

Банки з консервацією. Фото: Freepik

Стерилізувати банки для консервації можна швидко і просто, без використання духовки чи окропу. Такий спосіб заощаджує час і підходить навіть для тих, хто займається консервацією вперше.

Корисною порадою ділиться Ukr.Media.

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Як швидко стерилізувати банки

Для початку банки необхідно ретельно помити. Найкраще для цього використовувати не мийні засоби, а натуральні — наприклад, харчову соду або порошок гірчиці, — вони добре очищають і не залишають запаху.

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Після миття банки слід повністю висушити, а потім переходити до стерилізації. У кожну чисту банку налити 1-2 столові ложки води.

Банку поставити в мікрохвильову піч — якщо це трилітрова, її можна обережно покласти на бік. Увімкнути мікрохвильовку на максимальну потужність і почекати, поки вода повністю випарується. Зазвичай це триває 2-3 хвилини.

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Однак будьте обережні, адже банки будуть дуже гарячі. Після стерилізації можна сміливо розпочинати консервацію.

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