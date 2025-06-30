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Стерилизованные банки за считанные минуты — без духовки и кипятка

30 июня 2025 22:09
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как стерилизовать банки для консервации в микроволновке — лайфхак
Банки с консервацией. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Стерилизовать банки для консервации можно быстро и просто, без использования духовки или кипятка. Такой способ экономит время и подходит даже для тех, кто занимается консервацией впервые.

Полезным советом делится Ukr.Media.

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Как быстро стерилизовать банки

Для начала банки необходимо тщательно помыть. Лучше всего для этого использовать не моющие средства, а натуральные — например, пищевую соду или порошок горчицы, — они хорошо очищают и не оставляют запаха.

После мытья банки следует полностью высушить, а затем переходить к стерилизации. В каждую чистую банку налить 1-2 столовые ложки воды.

Банку поставить в микроволновую печь — если это трехлитровая, ее можно осторожно положить на бок. Включить микроволновку на максимальную мощность и подождать, пока вода полностью испарится. Обычно это длится 2-3 минуты.

Однако будьте осторожны, ведь банки будут очень горячие. После стерилизации можно смело приступать к консервации.

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