Клубничное варенье с базиликом за 15 минут — быстрый рецепт

Клубничное варенье за 15 минут — просто добавьте это к ягодам
Клубничное варенье — настоящая летняя классика, которую готовят многие хозяйки. Но мало кто знает, что приготовить густой и ароматный конфитюр можно и без длительной варки.
Быстрым рецептом делится kate.nora.blog.
Вам понадобится:
- Клубника — 1 кг;
- Сахар — 800 г;
- Желфикс (или конфитюрка) — 1 уп.;
- Вода — 50 мл;
- Базилик — 1 веточка.
Способ приготовления
Клубнику хорошо промыть, удалить хвостики и просушить на бумажном полотенце.
Высыпать ягоду в кастрюлю с толстым дном и добавить желфикс, влить воду и довести до кипения. После этого всыпать сахар, снова довести до кипения и проварить еще 3 минуты.
Базилик промыть и мелко нарезать. Добавить его к варенью и проварить еще 1 минуту.
Убрать варенье с огня, снять с него пену и разлить по стерилизованным банкам, закрутить крышкой. Хранить варенье лучше в прохладном месте.
@kate.nora.blog
Яркий и ароматный #конфитюр #клубника с базиликом. 1 кг клубники, 800 г сахара, 1 уп. Конфитюрки или Желфикс, 50 мл воды, 1 большая веточка базилика. Полный рецепт в инста😉 #рецепт #рецепты на украинском #простыерецепты♬ Cooking Time - TonsTone
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