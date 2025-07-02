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Клубничное варенье за 15 минут — просто добавьте это к ягодам

2 июля 2025 22:07
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Клубничное варенье с базиликом за 15 минут — быстрый рецепт
Варенье из клубники. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Клубничное варенье — настоящая летняя классика, которую готовят многие хозяйки. Но мало кто знает, что приготовить густой и ароматный конфитюр можно и без длительной варки.

Быстрым рецептом делится kate.nora.blog.

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Вам понадобится:

  • Клубника — 1 кг;
  • Сахар — 800 г;
  • Желфикс (или конфитюрка) — 1 уп.;
  • Вода — 50 мл;
  • Базилик — 1 веточка.

Способ приготовления

Клубнику хорошо промыть, удалить хвостики и просушить на бумажном полотенце.

Высыпать ягоду в кастрюлю с толстым дном и добавить желфикс, влить воду и довести до кипения. После этого всыпать сахар, снова довести до кипения и проварить еще 3 минуты.

Базилик промыть и мелко нарезать. Добавить его к варенью и проварить еще 1 минуту.

Убрать варенье с огня, снять с него пену и разлить по стерилизованным банкам, закрутить крышкой. Хранить варенье лучше в прохладном месте.

@kate.nora.blog

Яркий и ароматный #конфитюр #клубника с базиликом. 1 кг клубники, 800 г сахара, 1 уп. Конфитюрки или Желфикс, 50 мл воды, 1 большая веточка базилика. Полный рецепт в инста😉 #рецепт #рецепты на украинском #простыерецепты

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