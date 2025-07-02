Клубничное варенье с базиликом за 15 минут — быстрый рецепт

Варенье из клубники. Фото: Freepik

Клубничное варенье — настоящая летняя классика, которую готовят многие хозяйки. Но мало кто знает, что приготовить густой и ароматный конфитюр можно и без длительной варки.

Быстрым рецептом делится kate.nora.blog.

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Вам понадобится:

Клубника — 1 кг;

Сахар — 800 г;

Желфикс (или конфитюрка) — 1 уп.;

Вода — 50 мл;

Базилик — 1 веточка.

Способ приготовления

Клубнику хорошо промыть, удалить хвостики и просушить на бумажном полотенце.

Высыпать ягоду в кастрюлю с толстым дном и добавить желфикс, влить воду и довести до кипения. После этого всыпать сахар, снова довести до кипения и проварить еще 3 минуты.

Базилик промыть и мелко нарезать. Добавить его к варенью и проварить еще 1 минуту.

Убрать варенье с огня, снять с него пену и разлить по стерилизованным банкам, закрутить крышкой. Хранить варенье лучше в прохладном месте.

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