Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Лечебное варенье из черной бузины — рецепт полезной заготовки arrow

Лечебное варенье из черной бузины — рецепт полезной заготовки

8 июля 2025 22:08
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Варенье из черной бузины на зиму — пошаговый рецепт
Варенье из черной бузины. Фото: cookpad.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Черная бузина издавна известна своими лечебными свойствами. Один из самых вкусных и полезных способов сохранить эти свойства на зиму — приготовить варенье.

Рецептом делится Сookpad.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • черная бузина — 1 кг;
  • сахар — 1 кг.

Способ приготовления

Бузину хорошо промыть под проточной водой, удалив веточки, листья и недозрелые или поврежденные ягоды. Дать воде полностью стечь, чтобы лишняя влага не попала в варенье.

Очищенные ягоды высыпать в глубокую кастрюлю и засыпать сахаром. Осторожно перемешать, чтобы не раздавить ягоды — они должны остаться целыми. Оставить на несколько часов, чтобы бузина пустила сок и сахар частично растворился.

После этого поставить емкость на плиту и варить на очень слабом огне. Важно не доводить до бурного кипения — варенье должно лишь слегка булькать. Варить примерно 45 минут, периодически снимая пену и помешивая деревянной ложкой.

После первой варки снять кастрюлю с огня и дать варенью полностью остыть. Когда варенье остынет, еще раз проварить его 5 минут.

Горячее варенье разлить в предварительно простерилизованные банки. Закатать стерильными крышками, перевернуть вверх дном и хорошо укутать одеялом или полотенцем. Дать варенью остыть, а затем перевернуть банки.

Ранее мы рассказывали рецепт клубничного джема всего из 3-х ингредиентов.

А также узнайте, что лучше добавить в варенье для загустения.

консервация рецепт варенье заготовка на зиму бузина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации