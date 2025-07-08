Варенье из черной бузины на зиму — пошаговый рецепт

Варенье из черной бузины. Фото: cookpad.com

Черная бузина издавна известна своими лечебными свойствами. Один из самых вкусных и полезных способов сохранить эти свойства на зиму — приготовить варенье.

Рецептом делится Сookpad.

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Вам понадобится:

черная бузина — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Способ приготовления

Бузину хорошо промыть под проточной водой, удалив веточки, листья и недозрелые или поврежденные ягоды. Дать воде полностью стечь, чтобы лишняя влага не попала в варенье.

Очищенные ягоды высыпать в глубокую кастрюлю и засыпать сахаром. Осторожно перемешать, чтобы не раздавить ягоды — они должны остаться целыми. Оставить на несколько часов, чтобы бузина пустила сок и сахар частично растворился.

После этого поставить емкость на плиту и варить на очень слабом огне. Важно не доводить до бурного кипения — варенье должно лишь слегка булькать. Варить примерно 45 минут, периодически снимая пену и помешивая деревянной ложкой.

После первой варки снять кастрюлю с огня и дать варенью полностью остыть. Когда варенье остынет, еще раз проварить его 5 минут.

Горячее варенье разлить в предварительно простерилизованные банки. Закатать стерильными крышками, перевернуть вверх дном и хорошо укутать одеялом или полотенцем. Дать варенью остыть, а затем перевернуть банки.

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