Варенье из черной бузины на зиму — пошаговый рецепт

Лечебное варенье из черной бузины — рецепт полезной заготовки
Черная бузина издавна известна своими лечебными свойствами. Один из самых вкусных и полезных способов сохранить эти свойства на зиму — приготовить варенье.
Рецептом делится Сookpad.
Вам понадобится:
- черная бузина — 1 кг;
- сахар — 1 кг.
Способ приготовления
Бузину хорошо промыть под проточной водой, удалив веточки, листья и недозрелые или поврежденные ягоды. Дать воде полностью стечь, чтобы лишняя влага не попала в варенье.
Очищенные ягоды высыпать в глубокую кастрюлю и засыпать сахаром. Осторожно перемешать, чтобы не раздавить ягоды — они должны остаться целыми. Оставить на несколько часов, чтобы бузина пустила сок и сахар частично растворился.
После этого поставить емкость на плиту и варить на очень слабом огне. Важно не доводить до бурного кипения — варенье должно лишь слегка булькать. Варить примерно 45 минут, периодически снимая пену и помешивая деревянной ложкой.
После первой варки снять кастрюлю с огня и дать варенью полностью остыть. Когда варенье остынет, еще раз проварить его 5 минут.
Горячее варенье разлить в предварительно простерилизованные банки. Закатать стерильными крышками, перевернуть вверх дном и хорошо укутать одеялом или полотенцем. Дать варенью остыть, а затем перевернуть банки.
Ранее мы рассказывали рецепт клубничного джема всего из 3-х ингредиентов.
А также узнайте, что лучше добавить в варенье для загустения.
Читайте Новини.LIVE!