Лінива лазанья з баклажанів: вечеря, яку захочеться повторити

Лінива лазанья з баклажанів та з фаршем. Фото: xoxobella.com

Юлія Щербак Редактор

Лінива лазанья з баклажанів — чудовий варіант ситної вечері без зайвого клопоту. Ніжні запечені баклажани, соковита м'ясна начинка, вершковий соус і багато сиру утворюють дуже вдале поєднання. А тісто філо додає страві апетитної текстури та робить її ще цікавішою.

Рецептом поділилася українська блогерка Diana Ovinnikova на сторінці в Instagram, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 шт.;

м'ясний фарш — 500 г;

томатно-пряний соус — до смаку;

тісто філо — 5 листів;

моцарела — 250 г;

вершки 15% — 200 мл;

крем-сир — 150 г;

пармезан — 60 г;

вершкове масло — для змащування тіста;

олія — для баклажанів;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Лінива лазанья з баклажанів та з фаршем. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Баклажани добре помийте та наріжте вздовж тонкими слайсами. Викладіть на деко, злегка змастіть олією, посоліть і поперчіть. Запікайте приблизно 10 хвилин, щоб вони стали м'якими. Тим часом розігрійте пательню та обсмажте фарш, розбиваючи його лопаткою на невеликі шматочки. Додайте томатно-пряний соус і приблизно 200 мл води. Перемішайте та протушкуйте ще кілька хвилин. Для вершкового соусу нагрійте вершки на слабкому вогні. Додайте крем-сир та перемішайте до однорідної консистенції. Всипте половину натертого пармезану, поперчіть і за потреби трохи посоліть. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Викладіть два листи тіста філо, злегка промащуючи їх маслом. Зверху розподіліть частину баклажанів, фаршу, вершкового соусу та моцарели. Продовжуйте викладати інгредієнти шарами. Верх лазаньї полийте вершковим соусом та щедро посипте моцарелою і рештою пармезану. Якщо у формі достатньо місця, можна додати ще один шар тіста філо. Поставте ліниву лазанью в розігріту до 190-200°C духовку та запікайте приблизно 25-30 хвилин, доки сир зверху не розплавиться та не вкриється рум'яною скоринкою. Після духовки залиште страву приблизно на 10 хвилин. За цей час шари трохи стабілізуються, і лазанью буде значно легше нарізати.

Готова лазанья з баклажанів, фаршу та сиру виходить соковитою, ніжною і дуже ситною. Томатно-м'ясна начинка добре поєднується з вершковим соусом, а моцарела та пармезан утворюють зверху апетитну сирну скоринку. Така страва ідеально підійде для домашньої вечері.

Ділимося іншими смачними рецептами страв на сніданок, обід та вечерю

Рецепт лінивих пельменів "Подушечки", які дуже швидко готувати.

Дієтична кабачкова піца з томатами, грибами та сиром.

Пікантний салат із баклажанів та солодкого перцю, який готується буквально за п'ять хвилин.

Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.

Бюджетні кабачки з грибами за 25 хвилин, які виходять неймовірно ніжними та соковитими.