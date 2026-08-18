Ліниві пельмені Подушечки: швидкий та смачний рецепт сніданку без мороки

Ліниві пельмені "Подушечки" на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ліниві пельмені "Подушечки" — чудовий варіант, коли хочеться соковитих домашніх пельменів, але немає бажання довго ліпити кожен окремо. Завдяки простому способу формування за один раз можна зробити майже сотню маленьких штучок. Вони виходять соковитими, добре тримають форму під час варіння та не розварюються.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться

Для начинки:

м'ясо — 500 г;

цибуля — 2 шт.;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Для тіста:

борошно — 300 г;

гаряча вода — 130 мл;

яйце — 1 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

олія — 1 ст. л.

Для варіння:

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вода;

сіль — до смаку;

олія — 1 ст. л.

Для подавання:

вершкове масло;

сметана;

свіжа зелень.

Ліниві пельмені "Подушечки" на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

М'ясо разом із двома цибулинами пропустити через м'ясорубку. Додати до фаршу сіль та чорний мелений перець, добре перемішати. Для приготування тіста у гарячій воді температурою приблизно 60°C розчинити сіль та додати столову ложку олії. Влити воду до борошна, трохи перемішати, додати яйце та замісити м'яке еластичне тісто. Накрити мискою та залишити відпочити приблизно на 20 хвилин. Готовий фарш перекласти у міцний кондитерський пакет. Тісто розділити на три частини. Одну частину тонко розкачати у прямокутний пласт, вирівняти краї та нарізати довгими смужками завширшки приблизно три пальці. Зрізати куточок пакета та викласти фарш довгою смужкою вздовж кожної заготовки з тіста. Краї тіста з'єднати над начинкою та ретельно защипнути. Трохи прокатати пальцями вздовж шва, щоб він добре склеївся. Перевернути отримані джгутики швом донизу та нарізати невеликими шматочками-подушечками. Викласти їх на поверхню, злегка присипану борошном. У каструлі довести воду до кипіння, посолити та додати столову ложку олії. Зробити у воді невелику воронку та поступово опустити пельмені. Обережно перемішати силіконовою лопаткою, щоб пельмені не прилипли до дна. Після повторного закипання води варити приблизно 3 хвилини. Готові ліниві пельмені "Подушечки" вийняти шумівкою та одразу подавати до столу.

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