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Головна Смак Секрети та хитрощі: як зробити пельмені в 2 рази смачнішими, підходять для заморозки

Секрети та хитрощі: як зробити пельмені в 2 рази смачнішими, підходять для заморозки

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2026 13:44
Домашні пельмені з соковитою начинкою: простий рецепт тіста та фаршу для заморозки
Домашні пельмені. Фото: кадр з відео

Ці домашні пельмені виходять особливо соковитими завдяки поєднанню двох видів м’яса та секрету з вершковим маслом у фарші. Тісто ніжне, еластичне і чудово підходить для заморозки, тому заготовку можна зробити заздалегідь і мати смачний обід у будь-який момент.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 10 г;
  • олія — 10 г;
  • гаряча вода — 250 г;
  • борошно — 680 г.

Для фаршу:

  • яловичина — 300 г;
  • свинина — 400 г;
  • цибуля — 300 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • сушена цибуля — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт приготування пельменів
Тісто та фарш. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати яйце, сіль та олію, влити гарячу воду й перемішати. 
  2. Додати борошно та замісити м’яке тісто, зібрати його в грудку й залишити "відпочити" в пакеті.
  3. Для фаршу змішати яловичину та свинину, додати подрібнену цибулю, спеції та сушену цибулю. 
  4. Додати вершкове масло й добре вимішати масу до однорідності та соковитості.
  5. Тісто розділити на частини, розкачати, вирізати кружечки, викласти начинку та сформувати пельмені. Викласти їх на піднос і заморозити.
  6. Варити в підсоленій воді з лавровим листом і перцем після закипання до моменту, коли пельмені спливуть, ще кілька хвилин. Подавати гарячими.

Раніше ми писали, як приготувати пельмені на сковороді — смачна та лінива вечеря.

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Та чи потрібно розморожувати пельмені перед тим, як смажити їх на сковороді. 

рецепт тісто пельмені
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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