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Главная Вкус Секреты и хитрости: как сделать пельмени в 2 раза вкуснее, подходят для заморозки

Секреты и хитрости: как сделать пельмени в 2 раза вкуснее, подходят для заморозки

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 13:44
Домашние пельмени с сочной начинкой: простой рецепт теста и фарша для заморозки
Домашние пельмени. Фото: кадр из видео

Эти домашние пельмени получаются особенно сочными благодаря сочетанию двух видов мяса и секрета со сливочным маслом в фарше. Тесто нежное, эластичное и отлично подходит для заморозки, поэтому заготовку можно сделать заранее и в любой момент насладиться вкусным обедом.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 10 г;
  • растительное масло — 10 г;
  • горячая вода — 250 г;
  • мука — 680 г.

Для фарша:

  • говядина — 300 г;
  • свинина — 400 г;
  • лук — 300 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сушеный лук — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт приготування пельменів
Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. В миске смешать яйцо, соль и растительное масло, влить горячую воду и перемешать.
  2. Добавить муку и замесить мягкое тесто, сформировать из него комок и оставить "отдохнуть" в пакете.
  3. Для фарша смешать говядину и свинину, добавить измельченный лук, специи и сушеный лук.
  4. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать массу до однородности и сочности.
  5. Тесто разделить на части, раскатать, вырезать кружочки, выложить начинку и сформировать пельмени. Выложить их на поднос и заморозить.
  6. Варить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем после закипания до того момента, когда пельмени всплывут, ещё несколько минут. Подавать горячими.

Ранее мы писали, как приготовить пельмени на сковороде — вкусный и ленивый ужин.

Читайте также:

И нужно ли размораживать пельмени перед тем, как жарить их на сковороде.

рецепт тесто пельмени
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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