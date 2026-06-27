Домашние пельмени с сочной начинкой: простой рецепт теста и фарша для заморозки

Домашние пельмени. Фото: кадр из видео

Эти домашние пельмени получаются особенно сочными благодаря сочетанию двух видов мяса и секрета со сливочным маслом в фарше. Тесто нежное, эластичное и отлично подходит для заморозки, поэтому заготовку можно сделать заранее и в любой момент насладиться вкусным обедом.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

соль — 10 г;

растительное масло — 10 г;

горячая вода — 250 г;

мука — 680 г.

Для фарша:

говядина — 300 г;

свинина — 400 г;

лук — 300 г;

сливочное масло — 30 г;

сушеный лук — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Тесто и фарш. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

В миске смешать яйцо, соль и растительное масло, влить горячую воду и перемешать. Добавить муку и замесить мягкое тесто, сформировать из него комок и оставить "отдохнуть" в пакете. Для фарша смешать говядину и свинину, добавить измельченный лук, специи и сушеный лук. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать массу до однородности и сочности. Тесто разделить на части, раскатать, вырезать кружочки, выложить начинку и сформировать пельмени. Выложить их на поднос и заморозить. Варить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем после закипания до того момента, когда пельмени всплывут, ещё несколько минут. Подавать горячими.

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