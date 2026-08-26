Ліниві голубці з капустою, фаршем і рисом: простий рецепт ситної страви на вечерю

Ліниві голубці з капустою, фаршем і рисом. Фото: кадр з відео

Ліниві голубці — чудовий варіант ситної домашньої вечері, коли не хочеться довго возитися з капустяним листям. Соковитий фарш, рис та овочі запікаються у томатно-вершковій заливці. Виходять ніжними, ароматними та дуже смачними — те, що потрібно для всієї родини.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі "ШВИДКА КУХНЯ UA", передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

капуста — ½ головки;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

м'ясний фарш — 500 г;

відварений рис — 300 г;

паприка — до смаку;

приправа до м'яса — до смаку;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Для заливки:

томатний соус — 150 г;

вершки або сметана — 150 г;

вода — 1 склянка;

борошно — 1 ст. л.;

сушений часник — до смаку;

сіль — до смаку.

Читайте також:

Ліниві голубці з капустою, фаршем і рисом. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю очистьте та дрібно наріжте. Моркву натріть на тертці, а капусту тонко нашаткуйте. На пательні розігрійте трохи олії та обсмажте цибулю до прозорості. Додайте моркву й готуйте ще кілька хвилин. Викладіть до овочів нашатковану капусту та тушкуйте приблизно 10-15 хвилин, щоб вона стала м'якою. Перекладіть овочі у велику миску. Додайте м'ясний фарш та відварений рис. Посоліть, поперчіть, приправте паприкою та улюбленою приправою до м'яса. Добре перемішайте масу, сформуйте невеликі ліниві голубці та щільно викладіть їх у форму для запікання. Для заливки змішайте томатний соус, вершки або сметану, воду та борошно. Додайте сушений часник і трохи солі та перемішайте до однорідності. Залийте голубці підготовленим соусом та накрийте форму фольгою. Поставте у розігріту до 180°C духовку та запікайте 40 хвилин. Потім зніміть фольгу та готуйте ще приблизно 20 хвилин, щоб ліниві голубці добре підрум'янилися.

Готові голубці виходять соковитими та ніжними. Подавати їх найкраще гарячими.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами вечері

Лінива лазанья з баклажанів з фаршем і сиром.

Неймовірно смачна паста з тунцем, запеченими томатами та вершковим сиром.

Легка запіканка з цукіні, моркви та сиру в духовці.

Бюджетні кабачки з грибами за 25 хвилин, які виходять неймовірно ніжними та соковитими.

Запечені перці з сиром у сметанній заливці з простих сезонних продуктів.

Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.

Дієтична кабачкова піца з томатами, грибами та сиром.