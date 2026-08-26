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Главная Вкус Ленивые голубцы от бабушки: рецепт вкусного ужина для всей семьи

Ленивые голубцы от бабушки: рецепт вкусного ужина для всей семьи

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 21:04
Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом: простой рецепт сытного блюда на ужин
Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом. Фото: кадр из видео

Ленивые голубцы — отличный вариант сытного домашнего ужина, когда не хочется долго возиться с капустными листьями. Сочный фарш, рис и овощи запекаются в томатно-сливочной заливке. Получаются нежными, ароматными и очень вкусными — то, что нужно для всей семьи.

Рецептом поделились на YouTube-канале "ШВИДКА КУХНЯ UA", передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • капуста — ½ кочана;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • мясной фарш — 500 г;
  • отварной рис — 300 г;
  • паприка — по вкусу;
  • приправа к мясу — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Для заливки:

  • томатный соус — 150 г;
  • сливки или сметана — 150 г;
  • вода — 1 стакан;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

 

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Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь натрите на терке, а капусту тонко нашинкуйте.
  2. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут.
  3. Добавьте к овощам нашинкованную капусту и тушите примерно 10-15 минут, чтобы она стала мягкой.
  4. Переложите овощи в большую миску. Добавьте мясной фарш и отварной рис. Посолите, поперчите, приправьте паприкой и любимой приправой к мясу.
  5. Хорошо перемешайте массу, сформируйте небольшие ленивые голубцы и плотно выложите их в форму для запекания.
  6. Для заливки смешайте томатный соус, сливки или сметану, воду и муку. Добавьте сушеный чеснок и немного соли и перемешайте до однородности.
  7. Залейте голубцы приготовленным соусом и накройте форму фольгой.
  8. Поставьте в разогретую до 180°C духовку и запекайте 40 минут.
  9. Затем снимите фольгу и готовьте ещё примерно 20 минут, чтобы ленивые голубцы хорошо подрумянились.

Готовые голубцы получаются сочными и нежными. Подавать их лучше всего горячими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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