Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом: простой рецепт сытного блюда на ужин

Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом. Фото: кадр из видео

Ленивые голубцы — отличный вариант сытного домашнего ужина, когда не хочется долго возиться с капустными листьями. Сочный фарш, рис и овощи запекаются в томатно-сливочной заливке. Получаются нежными, ароматными и очень вкусными — то, что нужно для всей семьи.

Рецептом поделились на YouTube-канале "ШВИДКА КУХНЯ UA", передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

капуста — ½ кочана;

лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

мясной фарш — 500 г;

отварной рис — 300 г;

паприка — по вкусу;

приправа к мясу — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для заливки:

томатный соус — 150 г;

сливки или сметана — 150 г;

вода — 1 стакан;

мука — 1 ст. л.;

сушеный чеснок — по вкусу;

соль — по вкусу.

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Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь натрите на терке, а капусту тонко нашинкуйте. На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут. Добавьте к овощам нашинкованную капусту и тушите примерно 10-15 минут, чтобы она стала мягкой. Переложите овощи в большую миску. Добавьте мясной фарш и отварной рис. Посолите, поперчите, приправьте паприкой и любимой приправой к мясу. Хорошо перемешайте массу, сформируйте небольшие ленивые голубцы и плотно выложите их в форму для запекания. Для заливки смешайте томатный соус, сливки или сметану, воду и муку. Добавьте сушеный чеснок и немного соли и перемешайте до однородности. Залейте голубцы приготовленным соусом и накройте форму фольгой. Поставьте в разогретую до 180°C духовку и запекайте 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте ещё примерно 20 минут, чтобы ленивые голубцы хорошо подрумянились.

Готовые голубцы получаются сочными и нежными. Подавать их лучше всего горячими.

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