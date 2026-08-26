Ленивые голубцы с капустой, фаршем и рисом: простой рецепт сытного блюда на ужин

Ленивые голубцы от бабушки: рецепт вкусного ужина для всей семьи
Ленивые голубцы — отличный вариант сытного домашнего ужина, когда не хочется долго возиться с капустными листьями. Сочный фарш, рис и овощи запекаются в томатно-сливочной заливке. Получаются нежными, ароматными и очень вкусными — то, что нужно для всей семьи.
Рецептом поделились на YouTube-канале "ШВИДКА КУХНЯ UA", передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — ½ кочана;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- мясной фарш — 500 г;
- отварной рис — 300 г;
- паприка — по вкусу;
- приправа к мясу — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для заливки:
- томатный соус — 150 г;
- сливки или сметана — 150 г;
- вода — 1 стакан;
- мука — 1 ст. л.;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь натрите на терке, а капусту тонко нашинкуйте.
- На сковороде разогрейте немного масла и обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё несколько минут.
- Добавьте к овощам нашинкованную капусту и тушите примерно 10-15 минут, чтобы она стала мягкой.
- Переложите овощи в большую миску. Добавьте мясной фарш и отварной рис. Посолите, поперчите, приправьте паприкой и любимой приправой к мясу.
- Хорошо перемешайте массу, сформируйте небольшие ленивые голубцы и плотно выложите их в форму для запекания.
- Для заливки смешайте томатный соус, сливки или сметану, воду и муку. Добавьте сушеный чеснок и немного соли и перемешайте до однородности.
- Залейте голубцы приготовленным соусом и накройте форму фольгой.
- Поставьте в разогретую до 180°C духовку и запекайте 40 минут.
- Затем снимите фольгу и готовьте ещё примерно 20 минут, чтобы ленивые голубцы хорошо подрумянились.
Готовые голубцы получаются сочными и нежными. Подавать их лучше всего горячими.
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