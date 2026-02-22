Відео
Головна Смак Ліниви вареники, як в садочку — від них неможливо відірватися

Ліниви вареники, як в садочку — від них неможливо відірватися

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 15:04
Ліниві вареники з сиром як у садочку — простий рецепт приготування
Ліниви вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Ліниві вареники з сиром — це той самий смак дитинства, який пам’ятається з садочка. Ніжні, м’які, з легкою солодкою ноткою, вони готуються всього за кілька хвилин і завжди виходять вдалими. Простий склад і швидке приготування роблять цей рецепт ідеальним для сніданку або легкої вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • творог — 200 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • яйце — 1 шт.;
  • сіль — 1/3 ч. л.

Спосіб приготування

Кисломолочний сир перекласти у глибоку миску та ретельно розім’яти виделкою або подрібнити блендером до однорідної консистенції без грудочок. Додати яйце, цукор і сіль, добре перемішати до повного поєднання інгредієнтів.

ліниві вареники з сиром
Сир та яйця. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати борошно та замісити м’яке ніжне тісто. Маса має залишатися злегка липкою, але добре тримати форму. Якщо сир занадто вологий, додати ще трохи борошна, не перевищуючи кількість, щоб вареники залишилися повітряними.

смачні ліниві вареники з сиром
Приготування вареників. Фото: smakuiemo.com.ua

Робочу поверхню присипати тонким шаром борошна. Сформувати з тіста ковбаску та нарізати невеликими шматочками. За бажанням надати кожному шматочку акуратної форми.

рецепт лінивих вареників з сиром
Готові вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

У каструлі довести воду до кипіння, додати дрібку солі. Опустити вареники у киплячу воду та варити після спливання 2–3 хвилини. Вийняти шумівкою та перекласти на тарілку. Подати ліниві вареники гарячими, додати вершкове масло, сметану або улюблений соус.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 

десерт рецепт кисломолочний сир Українська кухня вареники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
