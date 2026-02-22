Видео
Україна
Видео

Ленивые вареники, как в садике — понадобится 200 г творога

Ленивые вареники, как в садике — понадобится 200 г творога

Дата публикации 22 февраля 2026 15:04
Ленивые вареники с творогом как в садике — рецепт приготовления с фото
Ленивые вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

Ленивые вареники с творогом — это тот самый вкус детства, который помнится из садика. Нежные, мягкие, с легкой сладкой ноткой, они готовятся всего за несколько минут и всегда получаются удачными. Простой состав и быстрое приготовление делают этот рецепт идеальным для завтрака или легкого ужина.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.

Способ приготовления

Творог переложить в глубокую миску и тщательно размять вилкой или измельчить блендером до однородной консистенции без комочков. Добавить яйцо, сахар и соль, хорошо перемешать до полного сочетания ингредиентов.

ліниві вареники з сиром
Творог и яйца. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить муку и замесить мягкое нежное тесто. Масса должна оставаться слегка липкой, но хорошо держать форму. Если творог слишком влажный, добавить еще немного муки, не превышая количество, чтобы вареники остались воздушными.

смачні ліниві вареники з сиром
Приготовление вареников. Фото: smakuiemo.com.ua

Рабочую поверхность присыпать тонким слоем муки. Сформировать из теста колбаску и нарезать небольшими кусочками. По желанию придать каждому кусочку аккуратную форму.

рецепт лінивих вареників з сиром
Готовые вареники. Фото: smakuiemo.com.ua

В кастрюле довести воду до кипения, добавить щепотку соли. Опустить вареники в кипящую воду и варить после всплытия 2-3 минуты. Вынуть шумовкой и переложить на тарелку. Подать ленивые вареники горячими, добавить сливочное масло, сметану или любимый соус.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
