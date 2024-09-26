Грушеве пюре без цукру на зиму — простий рецепт корисного десерту

Натуральне грушеве пюре без цукру — простий рецепт для зимової заготівлі
Ніжний смак та приємний аромат груш роблять ці фрукти ідеальними для приготування не лише смачних десертів, але й корисних заготівель на зиму. Одним з найпростіших та найсмачніших способів зберегти груші — приготувати корисне пюре без додавання цукру.
Як легко та швидко зробити грушеве пюре, що стане смачним доповненням до раціону або ідеальним інгредієнтом для приготування різноманітних десертів.
Необхідні інгредієнти
- Груші — 1 кг.
- Лимонний сік — 1-2 ст. ложки (за бажанням).
Процес приготування
- Підготовка груш. Вибираємо зрілі, але не перезрілі груші. Очищаємо їх від шкірки, видаляємо серцевину та нарізаємо на шматочки. Добре промиваємо під холодною водою.
- Подрібнення. Поміщаємо шматочки груш у каструлю або до блендера. Якщо використовуєте блендер, перебийте до однорідної маси.
- Лимон. Додаємо лимонний сік (за бажанням). Він додасть аромат та допоможе зберегти натуральний колір пюре.
- Готування. Переливаємо пюре в каструлю та доводимо до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це допоможе зберегти корисні властивості фруктів.
- Консервування. Гаряче пюре розливаємо у стерилізовані банки, закриваємо кришками.
- Остигання. Перевертаємо банки догори дном на 5-10 хвилин для додаткової стерилізації. Потім перевертаємо їх назад та залишаємо охолонути при кімнатній температурі.
Зберігайте готове пюре в темному та прохолодному місці (термін придатності — до року).
Грушеве пюре можна використовувати як начинку для випічки або разом з різноманітними десертами.
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