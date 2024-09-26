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Натуральне грушеве пюре без цукру — простий рецепт для зимової заготівлі

26 вересня 2024 07:55
Ірина Сундукова - Редактор
Грушеве пюре без цукру на зиму — простий рецепт корисного десерту
Грушеве пюре. Фото: savoringthegood.com
Ірина Сундукова - Редактор

Ніжний смак та приємний аромат груш роблять ці фрукти ідеальними для приготування не лише смачних десертів, але й корисних заготівель на зиму. Одним з найпростіших та найсмачніших способів зберегти груші  — приготувати корисне пюре без додавання цукру.

Як легко та швидко зробити грушеве пюре, що стане смачним доповненням до раціону або ідеальним інгредієнтом для приготування різноманітних десертів.

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Необхідні інгредієнти

  • Груші — 1 кг.
  • Лимонний сік — 1-2 ст. ложки (за бажанням).

Процес приготування

  • Підготовка груш. Вибираємо зрілі, але не перезрілі груші. Очищаємо їх від шкірки, видаляємо серцевину та нарізаємо на шматочки. Добре промиваємо під холодною водою.
  • Подрібнення. Поміщаємо шматочки груш у каструлю або до блендера. Якщо використовуєте блендер, перебийте до однорідної маси.
  • Лимон. Додаємо лимонний сік (за бажанням). Він додасть аромат та допоможе зберегти натуральний колір пюре.
  • Готування. Переливаємо пюре в каструлю та доводимо до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це допоможе зберегти корисні властивості фруктів.
  • Консервування. Гаряче пюре розливаємо у стерилізовані банки, закриваємо кришками.
  • Остигання. Перевертаємо банки догори дном на 5-10 хвилин для додаткової стерилізації. Потім перевертаємо їх назад та залишаємо охолонути при кімнатній температурі.

 

Натуральне грушеве пюре без цукру — простий рецепт для зимової заготівлі - фото 1
Фото: keep-calm-and-eat-ice-cream.com

Зберігайте готове пюре в темному та прохолодному місці (термін придатності — до року).

Грушеве пюре можна використовувати як начинку для випічки або разом з різноманітними десертами.

Раніше ми писали, як приготувати на зиму яблучне пюре без цукру з корицею.

Також розповідали, які корисні зміни принесе регулярне вживання гарбузового фрешу перед сніданком.

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