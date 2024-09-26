Грушеве пюре без цукру на зиму — простий рецепт корисного десерту

Грушеве пюре. Фото: savoringthegood.com

Ніжний смак та приємний аромат груш роблять ці фрукти ідеальними для приготування не лише смачних десертів, але й корисних заготівель на зиму. Одним з найпростіших та найсмачніших способів зберегти груші — приготувати корисне пюре без додавання цукру.

Як легко та швидко зробити грушеве пюре, що стане смачним доповненням до раціону або ідеальним інгредієнтом для приготування різноманітних десертів.

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Необхідні інгредієнти

Груші — 1 кг.

Лимонний сік — 1-2 ст. ложки (за бажанням).

Процес приготування

Підготовка груш. Вибираємо зрілі, але не перезрілі груші. Очищаємо їх від шкірки, видаляємо серцевину та нарізаємо на шматочки. Добре промиваємо під холодною водою.

Вибираємо зрілі, але не перезрілі груші. Очищаємо їх від шкірки, видаляємо серцевину та нарізаємо на шматочки. Добре промиваємо під холодною водою. Подрібнення. Поміщаємо шматочки груш у каструлю або до блендера. Якщо використовуєте блендер, перебийте до однорідної маси.

Поміщаємо шматочки груш у каструлю або до блендера. Якщо використовуєте блендер, перебийте до однорідної маси. Лимон. Додаємо лимонний сік (за бажанням). Він додасть аромат та допоможе зберегти натуральний колір пюре.

Додаємо лимонний сік (за бажанням). Він додасть аромат та допоможе зберегти натуральний колір пюре. Готування. Переливаємо пюре в каструлю та доводимо до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це допоможе зберегти корисні властивості фруктів.

Переливаємо пюре в каструлю та доводимо до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Це допоможе зберегти корисні властивості фруктів. Консервування. Гаряче пюре розливаємо у стерилізовані банки, закриваємо кришками.

Гаряче пюре розливаємо у стерилізовані банки, закриваємо кришками. Остигання. Перевертаємо банки догори дном на 5-10 хвилин для додаткової стерилізації. Потім перевертаємо їх назад та залишаємо охолонути при кімнатній температурі.

Фото: keep-calm-and-eat-ice-cream.com

Зберігайте готове пюре в темному та прохолодному місці (термін придатності — до року).

Грушеве пюре можна використовувати як начинку для випічки або разом з різноманітними десертами.

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