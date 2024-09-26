Грушевое пюре без сахара на зиму — простой рецепт полезного десерта

Натуральное грушевое пюре без сахара — простой рецепт для зимней заготовки
Нежный вкус и приятный аромат груш делают эти фрукты идеальными для приготовления не только вкусных десертов, но и полезных заготовок на зиму. Одним из самых простых и вкусных способов сохранить груши — приготовить полезное пюре без добавления сахара.
Как легко и быстро сделать грушевое пюре, которое станет вкусным дополнением к рациону или идеальным ингредиентом для приготовления десертов.
Необходимые ингредиенты
- Груши — 1 кг.
- Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (по желанию).
Процесс приготовления
- Подготовка груш. Выбираем зрелые, но не перезрелые груши. Очищаем их от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем на кусочки. Хорошо промываем под холодной водой.
- Измельчение. Помещаем кусочки груш в кастрюлю или в блендер. Если вы используете блендер, перебейте до однородной массы.
- Лимон. Добавляем лимонный сок (по желанию). Он придаст аромат и поможет сохранить натуральный цвет пюре.
- Приготовление. Переливаем в кастрюлю пюре и доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Это поможет сохранить полезные свойства фруктов.
- Консервирование. Горячее пюре разливаем в стерилизованные банки, закрываем крышками.
- Остывание. Переворачиваем банки вверх дном на 5-10 минут для дополнительной стерилизации. Затем переворачиваем их назад и оставляем остыть при комнатной температуре.
Храните готовое пюре в темном и прохладном месте (срок годности — до года).
Грушевое пюре можно использовать в качестве начинки для выпечки или вместе с разнообразными десертами.
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