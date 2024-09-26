Грушевое пюре без сахара на зиму — простой рецепт полезного десерта

Грушевое пюре. Фото: savoringthegood.com

Нежный вкус и приятный аромат груш делают эти фрукты идеальными для приготовления не только вкусных десертов, но и полезных заготовок на зиму. Одним из самых простых и вкусных способов сохранить груши — приготовить полезное пюре без добавления сахара.

Как легко и быстро сделать грушевое пюре, которое станет вкусным дополнением к рациону или идеальным ингредиентом для приготовления десертов.

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Необходимые ингредиенты

Груши — 1 кг.

Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (по желанию).

Процесс приготовления

Подготовка груш. Выбираем зрелые, но не перезрелые груши. Очищаем их от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем на кусочки. Хорошо промываем под холодной водой.

Выбираем зрелые, но не перезрелые груши. Очищаем их от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем на кусочки. Хорошо промываем под холодной водой. Измельчение. Помещаем кусочки груш в кастрюлю или в блендер. Если вы используете блендер, перебейте до однородной массы.

Помещаем кусочки груш в кастрюлю или в блендер. Если вы используете блендер, перебейте до однородной массы. Лимон. Добавляем лимонный сок (по желанию). Он придаст аромат и поможет сохранить натуральный цвет пюре.

Добавляем лимонный сок (по желанию). Он придаст аромат и поможет сохранить натуральный цвет пюре. Приготовление. Переливаем в кастрюлю пюре и доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Это поможет сохранить полезные свойства фруктов.

Переливаем в кастрюлю пюре и доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Это поможет сохранить полезные свойства фруктов. Консервирование. Горячее пюре разливаем в стерилизованные банки, закрываем крышками.

Горячее пюре разливаем в стерилизованные банки, закрываем крышками. Остывание. Переворачиваем банки вверх дном на 5-10 минут для дополнительной стерилизации. Затем переворачиваем их назад и оставляем остыть при комнатной температуре.

Фото: keep-calm-and-eat-ice-cream.com

Храните готовое пюре в темном и прохладном месте (срок годности — до года).

Грушевое пюре можно использовать в качестве начинки для выпечки или вместе с разнообразными десертами.

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