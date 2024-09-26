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Натуральное грушевое пюре без сахара — простой рецепт для зимней заготовки

26 сентября 2024 07:55
Ирина Сундукова - Редактор
Грушевое пюре без сахара на зиму — простой рецепт полезного десерта
Грушевое пюре. Фото: savoringthegood.com
Ирина Сундукова - Редактор

Нежный вкус и приятный аромат груш делают эти фрукты идеальными для приготовления не только вкусных десертов, но и полезных заготовок на зиму. Одним из самых простых и вкусных способов сохранить груши — приготовить полезное пюре без добавления сахара.

Как легко и быстро сделать грушевое пюре, которое станет вкусным дополнением к рациону или идеальным ингредиентом для приготовления десертов.

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Необходимые ингредиенты

  • Груши — 1 кг.
  • Лимонный сок — 1-2 ст. ложки (по желанию).

Процесс приготовления

  • Подготовка груш. Выбираем зрелые, но не перезрелые груши. Очищаем их от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем на кусочки. Хорошо промываем под холодной водой.
  • Измельчение. Помещаем кусочки груш в кастрюлю или в блендер. Если вы используете блендер, перебейте до однородной массы.
  • Лимон. Добавляем лимонный сок (по желанию). Он придаст аромат и поможет сохранить натуральный цвет пюре.
  • Приготовление. Переливаем в кастрюлю пюре и доводим до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Это поможет сохранить полезные свойства фруктов.
  • Консервирование. Горячее пюре разливаем в стерилизованные банки, закрываем крышками.
  • Остывание. Переворачиваем банки вверх дном на 5-10 минут для дополнительной стерилизации. Затем переворачиваем их назад и оставляем остыть при комнатной температуре.

 

Натуральное грушевое пюре без сахара - простой рецепт для зимней заготовки - фото 1
Фото: keep-calm-and-eat-ice-cream.com

Храните готовое пюре в темном и прохладном месте (срок годности — до года).

Грушевое пюре можно использовать в качестве начинки для выпечки или вместе с разнообразными десертами.

Ранее мы писали, как приготовить на зиму яблочное пюре без сахара с корицей.

Также рассказывали, какие полезные изменения принесет регулярное употребление тыквенного фреша перед завтраком.

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