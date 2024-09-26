Секрети соковитих свинячих котлет — рецепт від Клопотенка

Котлети. Фото: allrecipes.com

Котлети — це одна з найулюбленіших страв, яка завжди викликає ностальгію та згадки про домашній затишок. Збагачені незвичайним поєднанням з яблуками, свинячі котлети набувають особливого аромату і соковитості, що робить їх незабутніми.

У цьому рецепті відомий шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться простими, але вмілими хитрощами, які допоможуть вам приготувати кулінарний шедевр.

Читайте також:

Необхідні інгредієнти

2 цибулини;

100 г сала;

500 г свинини;

Сіль та чорний перець;

4 яблука;

1 яйце;

Соняшникова олія.

Процес приготування

Цибуля. Нарізаємо цибулю великими шматочками. На сковороді розігріваємо трохи олії та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Це додасть котлетам аромату та соковитості.

Нарізаємо цибулю великими шматочками. На сковороді розігріваємо трохи олії та обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Це додасть котлетам аромату та соковитості. Фарш. Свинину та сало нарізаємо шматками. У блендері з'єднуємо обсмажену цибулю, свинину, сало, яйце, сіль та чорний перець. Перебиваємо до однорідної консистенції.

Свинину та сало нарізаємо шматками. У блендері з'єднуємо обсмажену цибулю, свинину, сало, яйце, сіль та чорний перець. Перебиваємо до однорідної консистенції. Яблука. Миємо яблука, видаляємо серцевину та нарізаємо слайсами.

Миємо яблука, видаляємо серцевину та нарізаємо слайсами. Формування страви. На дно форми для запікання викладаємо нарізані яблука. Формуємо котлети з фаршу та обсмажуємо їх на сковороді з обох боків до утворення золотистої скоринки.

На дно форми для запікання викладаємо нарізані яблука. Формуємо котлети з фаршу та обсмажуємо їх на сковороді з обох боків до утворення золотистої скоринки. Запікання. Перекладаємо обсмажені котлети у форму для запікання на яблука. Відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-40 хвилин.

Після закінчення приготування готові котлети можна подавати зі свіжими овочами, зеленню або салатом на гарнір.

Смачного! Ці котлети точно стануть улюбленою стравою на вашому столі.

Раніше ми публікували покроковий рецепт справжньої котлети по-київськи від Клопотенка.

Також пропонували рецепт котлет з курячим філе та кабачком за 35 хвилин.