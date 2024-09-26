Секреты сочных свиных котлет — рецепт от Клопотенко

Котлеты. Фото: allrecipes.com

Котлеты — это одно из самых любимых блюд, всегда вызывающее ностальгию и воспоминания о домашнем уюте. Обогащенные необычным сочетанием с яблоками, свиные котлеты приобретают особый аромат и сочность, что делает их незабываемыми.

В этом рецепте известный шеф-повар Евгений Клопотенко делится простыми, но умелыми уловками, которые помогут вам приготовить кулинарный шедевр.

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Необходимые ингредиенты

2 луковицы;

100 г сала;

500 г свинины;

Соль и черный перец;

4 яблока;

1 яйцо;

Подсолнечное масло.

Процесс приготовления

Лук. Нарезаем лук большими кусочками. На сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем лук до золотистого цвета. Это придаст котлетам аромат и сочность.

Нарезаем лук большими кусочками. На сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем лук до золотистого цвета. Это придаст котлетам аромат и сочность. Фарш. Свинину и сало нарезаем кусками. В блендере соединяем обжаренный лук, свинину, сало, яйцо, соль и черный перец. Перебиваем до однородной смеси.

Свинину и сало нарезаем кусками. В блендере соединяем обжаренный лук, свинину, сало, яйцо, соль и черный перец. Перебиваем до однородной смеси. Яблоки. Моем яблоки, удаляем сердцевину и нарезаем слайсами.

Моем яблоки, удаляем сердцевину и нарезаем слайсами. Формирование блюда. На дно формы для запекания выкладываем нарезанные яблоки. Формируем котлеты из фарша и обжариваем их на сковороде по бокам до образования золотистой корочки.

На дно формы для запекания выкладываем нарезанные яблоки. Формируем котлеты из фарша и обжариваем их на сковороде по бокам до образования золотистой корочки. Запекание. Переводим обжаренные котлеты в форму для запекания на яблоки. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут.

После окончания готовки котлеты можно подавать со свежими овощами, зеленью или салатом на гарнир.

Приятного аппетита! Эти котлеты точно станут излюбленным блюдом на вашем столе.

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