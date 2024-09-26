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Не только жарим — два секрета самых сочных котлет от Клопотенко

26 сентября 2024 22:00
Ирина Сундукова - Редактор
Секреты сочных свиных котлет — рецепт от Клопотенко
Котлеты. Фото: allrecipes.com
Ирина Сундукова - Редактор

Котлеты — это одно из самых любимых блюд, всегда вызывающее ностальгию и воспоминания о домашнем уюте. Обогащенные необычным сочетанием с яблоками, свиные котлеты приобретают особый аромат и сочность, что делает их незабываемыми.

В этом рецепте известный шеф-повар Евгений Клопотенко делится простыми, но умелыми уловками, которые помогут вам приготовить кулинарный шедевр.

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Необходимые ингредиенты

  • 2 луковицы;
  • 100 г сала;
  • 500 г свинины;
  • Соль и черный перец;
  • 4 яблока;
  • 1 яйцо;
  • Подсолнечное масло.

Процесс приготовления

  • Лук. Нарезаем лук большими кусочками. На сковороде разогреваем немного растительного масла и обжариваем лук до золотистого цвета. Это придаст котлетам аромат и сочность.
  • Фарш. Свинину и сало нарезаем кусками. В блендере соединяем обжаренный лук, свинину, сало, яйцо, соль и черный перец. Перебиваем до однородной смеси.
  • Яблоки. Моем яблоки, удаляем сердцевину и нарезаем слайсами.
  • Формирование блюда. На дно формы для запекания выкладываем нарезанные яблоки. Формируем котлеты из фарша и обжариваем их на сковороде по бокам до образования золотистой корочки.
  • Запекание. Переводим обжаренные котлеты в форму для запекания на яблоки. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-40 минут.

 

После окончания готовки котлеты можно подавать со свежими овощами, зеленью или салатом на гарнир.

Приятного аппетита! Эти котлеты точно станут излюбленным блюдом на вашем столе.

Ранее мы публиковали пошаговый рецепт настоящей котлеты по-киевски от Клопотенко.

Также предлагали рецепт котлет с куриным филе и кабачком за 35 минут.

Евгений Клопотенко рецепты рецепт котлеты свинина украинское блюдо

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