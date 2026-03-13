Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Омега-3 чи риб'ячий жир — що корисніше для здоров'я

Омега-3 чи риб'ячий жир — що корисніше для здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 01:04
Омега-3 чи риб’ячий жир — що корисніше для здоров’я і в чому різниця
Омега-3 та риба. Фото: Freepik

Омега-3 та риб’ячий жир часто сприймають як однакові поняття, хоча між ними є важлива різниця. Обидва варіанти можуть приносити користь серцю, мозку та імунній системі, але їх склад і концентрація поживних речовин відрізняються. Через це багато людей не знають, що краще обрати для підтримки здоров’я.

Чим омега-3 відрізняється від риб’ячого жиру та який варіант може бути кориснішим розповідають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Багато людей плутають омега-3 і риб’ячий жир, вважаючи, що це одне й те саме. Насправді ці поняття пов’язані між собою, але не ідентичні.

омега-3 чи риб’ячий жир що корисніше для здоров’я
Червона риба та крупа. Фото: Freepik

Через це під час вибору добавок або корисних продуктів часто виникає питання: що ж насправді корисніше для організму — омега-3 чи риб’ячий жир? Розібратися в цьому варто, адже обидва варіанти можуть по-різному впливати на здоров’я.

Що таке омега-3

Омега-3 — це група поліненасичених жирних кислот, які життєво необхідні для організму. Вони не синтезуються в достатній кількості самостійно, тому повинні надходити з їжею або добавками.

До основних омега-3 кислот належать:

  • EPA (ейкозапентаєнова кислота);
  • DHA (докозагексаєнова кислота);
  • ALA (альфа-ліноленова кислота).

EPA і DHA містяться переважно в морській рибі та морепродуктах. Саме вони найчастіше входять до складу харчових добавок.

ALA можна отримати з рослинних джерел: насіння льону, чіа, волоських горіхів, соєвих продуктів. Але організм перетворює її на EPA і DHA лише частково, тому морські джерела вважаються більш ефективними.

Що таке риб’ячий жир

Риб’ячий жир — це натуральний продукт, який отримують з печінки або тканин жирної морської риби: тріски, оселедця, скумбрії, сардин або лосося.

Він містить:

  • омега-3 жирні кислоти;
  • вітаміни A і D;
  • інші жирні кислоти;
  • невелику кількість мікроелементів.

Тобто риб’ячий жир — це джерело омега-3, але не тільки їх. У ньому є й інші корисні компоненти.

У чому головна різниця

Головна різниця полягає в тому, що омега-3 — це конкретні жирні кислоти, а риб’ячий жир — це продукт, який їх містить.

Сучасні добавки можуть бути двох типів:

  1. Класичний риб’ячий жир — у ньому збережений природний склад: омега-3, вітаміни A і D та інші жири.
  2. Концентрована омега-3 — це очищена форма, де основну частину становлять саме EPA і DHA. Інші компоненти можуть бути видалені під час очищення.
чим корисний риб’ячий жир для здоров’я
Червона риба. Фото: Freepik

Яка користь для здоров’я

І омега-3, і риб’ячий жир мають схожі корисні властивості, адже ключову роль відіграють саме жирні кислоти.

Підтримка серця і судин

Омега-3 можуть допомагати знижувати рівень тригліцеридів у крові, підтримувати еластичність судин та нормальний серцевий ритм.

Робота мозку

DHA є важливою складовою клітин мозку. Достатнє споживання омега-3 пов’язують із кращою концентрацією, пам’яттю та когнітивною функцією.

Зменшення запалення

Ці жирні кислоти беруть участь у регуляції запальних процесів в організмі.

Підтримка зору

DHA входить до структури сітківки ока, тому омега-3 можуть бути важливими для здоров’я очей.

Користь для шкіри

Регулярне надходження омега-3 може сприяти підтримці еластичності шкіри та зменшенню сухості.

Коли краще обрати риб’ячий жир

Риб’ячий жир може бути кращим варіантом у кількох випадках.

По-перше, якщо організму потрібні не тільки омега-3, а й додаткові вітаміни A і D. Це особливо актуально в періоди, коли людина рідко буває на сонці або має обмежений раціон.

По-друге, класичний риб’ячий жир часто дешевший за очищені концентровані добавки.

По-третє, він ближчий до природної форми продукту.

Коли варто обрати омега-3

Концентровані омега-3 можуть бути більш зручними у деяких ситуаціях.

Наприклад:

  • коли потрібна більша доза EPA і DHA;
  • коли важливо уникати надлишку вітаміну A;
  • коли людина не переносить смак риб’ячого жиру.

Також сучасні добавки омега-3 часто проходять додаткове очищення від можливих домішок.

Чи можна отримати омега-3 з їжі

Найкращий спосіб отримувати омега-3 — це збалансований раціон.

Основні продукти, багаті на ці жирні кислоти:

  • лосось;
  • скумбрія;
  • сардини;
  • оселедець;
  • тунець;
  • насіння льону;
  • насіння чіа;
  • волоські горіхи.

Дієтологи часто рекомендують їсти жирну морську рибу приблизно два рази на тиждень.

Висновок

Омега-3 і риб’ячий жир не є конкурентами — швидше це дві різні форми одного корисного джерела жирних кислот.

Риб’ячий жир — це натуральний продукт, який містить омега-3 разом з іншими корисними речовинами.

Омега-3 у вигляді добавок — це більш концентрована та очищена форма.

Тому вибір залежить від потреб організму, раціону та рекомендацій лікаря. В обох випадках головне — забезпечити достатнє надходження цих важливих жирних кислот для підтримки здоров’я.

Раніше ми писали про корисні властивості авокадо, про які мало хто знає.

Ще ми писали про ТОП 4 продукти, які продовжують молодість, якщо їх їсти на сніданок.

вітаміни риба корисні жири омега 3 лосось
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації