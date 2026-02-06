Як смачно замаринувати скумбрію — перевірений домашній спосіб

Маринована скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня маринована скумбрія — це одна з тих закусок, які легко приготувати вдома, але результат завжди перевершує очікування. Ніжне м’ясо, збалансований маринад і насичений аромат спецій роблять цю рибу по-справжньому смачною. Перевірений домашній спосіб не потребує складних інгредієнтів і підходить навіть для тих, хто готує вперше.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

скумбрія свіжозаморожена — 2 шт. (1300 г);

цибуля — 1–2 шт.;

вода — 800 мл;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 2 ст. л.;

чорний перець горошком — 7–10 шт.;

духмяний перець — 4–6 шт.;

коріандр — 1 ч. л.;

лаврове листя — 3–4 шт.;

гвоздика — 2–3 шт.;

олія — 1 ст. л.;

оцет 9 % — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Дати скумбрії повністю розморозитися в холодильнику, щоб м’ясо залишилося щільним і соковитим. Очистити рибу від нутрощів, зрізати голови, добре промити під холодною водою та нарізати порційними шматками. Цибулю очистити й нарізати тонкими півкільцями.

Маринад для скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду додати у воду сіль, цукор і всі спеції. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння та проварити 5 хвилин, щоб спеції віддали маринаду аромат. Зняти з плити та дати рідині повністю охолонути до кімнатної температури.

Шматочки скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати в охолоджений маринад оцет і олію, обережно перемішати. У скляну або емальовану ємність викласти шарами скумбрію та цибулю. Залити маринадом так, щоб риба була повністю покрита.

Скумбрія та в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити ємність кришкою та поставити в холодильник для маринування щонайменше на 12 годин при температурі близько 4 °C. Для більш насиченого й гармонійного смаку залишити скумбрію на 24 години.

