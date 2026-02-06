Як смачно замаринувати скумбрію — перевірений домашній спосіб

Як смачно замаринувати скумбрію — перевірений домашній рецепт
Домашня маринована скумбрія — це одна з тих закусок, які легко приготувати вдома, але результат завжди перевершує очікування. Ніжне м’ясо, збалансований маринад і насичений аромат спецій роблять цю рибу по-справжньому смачною. Перевірений домашній спосіб не потребує складних інгредієнтів і підходить навіть для тих, хто готує вперше.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжозаморожена — 2 шт. (1300 г);
- цибуля — 1–2 шт.;
- вода — 800 мл;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- чорний перець горошком — 7–10 шт.;
- духмяний перець — 4–6 шт.;
- коріандр — 1 ч. л.;
- лаврове листя — 3–4 шт.;
- гвоздика — 2–3 шт.;
- олія — 1 ст. л.;
- оцет 9 % — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Дати скумбрії повністю розморозитися в холодильнику, щоб м’ясо залишилося щільним і соковитим. Очистити рибу від нутрощів, зрізати голови, добре промити під холодною водою та нарізати порційними шматками. Цибулю очистити й нарізати тонкими півкільцями.
Для маринаду додати у воду сіль, цукор і всі спеції. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння та проварити 5 хвилин, щоб спеції віддали маринаду аромат. Зняти з плити та дати рідині повністю охолонути до кімнатної температури.
Додати в охолоджений маринад оцет і олію, обережно перемішати. У скляну або емальовану ємність викласти шарами скумбрію та цибулю. Залити маринадом так, щоб риба була повністю покрита.
Накрити ємність кришкою та поставити в холодильник для маринування щонайменше на 12 годин при температурі близько 4 °C. Для більш насиченого й гармонійного смаку залишити скумбрію на 24 години.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!