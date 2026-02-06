Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Олімпіада Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Як смачно замаринувати скумбрію — перевірений домашній рецепт

Як смачно замаринувати скумбрію — перевірений домашній рецепт

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 01:04
Як смачно замаринувати скумбрію — перевірений домашній спосіб
Маринована скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня маринована скумбрія — це одна з тих закусок, які легко приготувати вдома, але результат завжди перевершує очікування. Ніжне м’ясо, збалансований маринад і насичений аромат спецій роблять цю рибу по-справжньому смачною. Перевірений домашній спосіб не потребує складних інгредієнтів і підходить навіть для тих, хто готує вперше.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • скумбрія свіжозаморожена — 2 шт. (1300 г);
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • вода — 800 мл;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • чорний перець горошком — 7–10 шт.;
  • духмяний перець — 4–6 шт.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • лаврове листя — 3–4 шт.;
  • гвоздика — 2–3 шт.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • оцет 9 % — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Дати скумбрії повністю розморозитися в холодильнику, щоб м’ясо залишилося щільним і соковитим. Очистити рибу від нутрощів, зрізати голови, добре промити під холодною водою та нарізати порційними шматками. Цибулю очистити й нарізати тонкими півкільцями.

рецепт маринованої скумбрії
Маринад для скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду додати у воду сіль, цукор і всі спеції. Поставити на середній вогонь, довести до кипіння та проварити 5 хвилин, щоб спеції віддали маринаду аромат. Зняти з плити та дати рідині повністю охолонути до кімнатної температури.

рецепт солоної скумбрії
Шматочки скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати в охолоджений маринад оцет і олію, обережно перемішати. У скляну або емальовану ємність викласти шарами скумбрію та цибулю. Залити маринадом так, щоб риба була повністю покрита.

домашня маринована скумбрія
Скумбрія та в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити ємність кришкою та поставити в холодильник для маринування щонайменше на 12 годин при температурі близько 4 °C. Для більш насиченого й гармонійного смаку залишити скумбрію на 24 години.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

риба рецепт скумбрія оселедець закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації