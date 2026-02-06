Как вкусно замариновать скумбрию — проверенный домашний способ

Маринованная скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя маринованная скумбрия — это одна из тех закусок, которые легко приготовить дома, но результат всегда превосходит ожидания. Нежное мясо, сбалансированный маринад и насыщенный аромат специй делают эту рыбу по-настоящему вкусной. Проверенный домашний способ не требует сложных ингредиентов и подходит даже для тех, кто готовит впервые.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

скумбрия свежезамороженная — 2 шт. (1300 г);

лук — 1-2 шт.;

вода — 800 мл.;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

черный перец горошком — 7-10 шт.;

душистый перец — 4-6 шт.;

кориандр — 1 ч. л.;

лавровые листья — 3-4 шт.;

гвоздика — 2-3 шт.;

масло — 1 ст. л.;

уксус 9 % — 1 ст. л.

Способ приготовления

Дать скумбрии полностью разморозиться в холодильнике, чтобы мясо осталось плотным и сочным. Очистить рыбу от внутренностей, срезать головы, хорошо промыть под холодной водой и нарезать порционными кусками. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

Маринад для скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада добавить в воду соль, сахар и все специи. Поставить на средний огонь, довести до кипения и проварить 5 минут, чтобы специи отдали маринаду аромат. Снять с плиты и дать жидкости полностью остыть до комнатной температуры.

Кусочки скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить в охлажденный маринад уксус и растительное масло, осторожно перемешать. В стеклянную или эмалированную емкость выложить слоями скумбрию и лук. Залить маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта.

Скумбрия в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть емкость крышкой и поставить в холодильник для маринования минимум на 12 часов при температуре около 4 °C. Для более насыщенного и гармоничного вкуса оставить скумбрию на 24 часа.

