Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Как вкусно замариновать скумбрию — проверенный домашний рецепт

Как вкусно замариновать скумбрию — проверенный домашний рецепт

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 01:04
Как вкусно замариновать скумбрию — проверенный домашний способ
Маринованная скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя маринованная скумбрия — это одна из тех закусок, которые легко приготовить дома, но результат всегда превосходит ожидания. Нежное мясо, сбалансированный маринад и насыщенный аромат специй делают эту рыбу по-настоящему вкусной. Проверенный домашний способ не требует сложных ингредиентов и подходит даже для тех, кто готовит впервые.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • скумбрия свежезамороженная — 2 шт. (1300 г);
  • лук — 1-2 шт.;
  • вода — 800 мл.;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • черный перец горошком — 7-10 шт.;
  • душистый перец — 4-6 шт.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • лавровые листья — 3-4 шт.;
  • гвоздика — 2-3 шт.;
  • масло — 1 ст. л.;
  • уксус 9 % — 1 ст. л.

Способ приготовления

Дать скумбрии полностью разморозиться в холодильнике, чтобы мясо осталось плотным и сочным. Очистить рыбу от внутренностей, срезать головы, хорошо промыть под холодной водой и нарезать порционными кусками. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.

рецепт маринованої скумбрії
Маринад для скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада добавить в воду соль, сахар и все специи. Поставить на средний огонь, довести до кипения и проварить 5 минут, чтобы специи отдали маринаду аромат. Снять с плиты и дать жидкости полностью остыть до комнатной температуры.

рецепт солоної скумбрії
Кусочки скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить в охлажденный маринад уксус и растительное масло, осторожно перемешать. В стеклянную или эмалированную емкость выложить слоями скумбрию и лук. Залить маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта.

домашня маринована скумбрія
Скумбрия в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть емкость крышкой и поставить в холодильник для маринования минимум на 12 часов при температуре около 4 °C. Для более насыщенного и гармоничного вкуса оставить скумбрию на 24 часа.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рыба рецепт скумбрия селедка закуска
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации