Как вкусно замариновать скумбрию — проверенный домашний способ

Как вкусно замариновать скумбрию — проверенный домашний рецепт
Домашняя маринованная скумбрия — это одна из тех закусок, которые легко приготовить дома, но результат всегда превосходит ожидания. Нежное мясо, сбалансированный маринад и насыщенный аромат специй делают эту рыбу по-настоящему вкусной. Проверенный домашний способ не требует сложных ингредиентов и подходит даже для тех, кто готовит впервые.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- скумбрия свежезамороженная — 2 шт. (1300 г);
- лук — 1-2 шт.;
- вода — 800 мл.;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- черный перец горошком — 7-10 шт.;
- душистый перец — 4-6 шт.;
- кориандр — 1 ч. л.;
- лавровые листья — 3-4 шт.;
- гвоздика — 2-3 шт.;
- масло — 1 ст. л.;
- уксус 9 % — 1 ст. л.
Способ приготовления
Дать скумбрии полностью разморозиться в холодильнике, чтобы мясо осталось плотным и сочным. Очистить рыбу от внутренностей, срезать головы, хорошо промыть под холодной водой и нарезать порционными кусками. Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
Для маринада добавить в воду соль, сахар и все специи. Поставить на средний огонь, довести до кипения и проварить 5 минут, чтобы специи отдали маринаду аромат. Снять с плиты и дать жидкости полностью остыть до комнатной температуры.
Добавить в охлажденный маринад уксус и растительное масло, осторожно перемешать. В стеклянную или эмалированную емкость выложить слоями скумбрию и лук. Залить маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта.
Накрыть емкость крышкой и поставить в холодильник для маринования минимум на 12 часов при температуре около 4 °C. Для более насыщенного и гармоничного вкуса оставить скумбрию на 24 часа.
