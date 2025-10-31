Рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт на ужин с ароматной овощной подливкой

Рыба по-еврейски. Фото: gospodynka.com.ua

Это классическое блюдо, которое никогда не надоедает. Рыба по-еврейски — это сочетание нежного обжаренного филе с ароматной овощной подливкой, пропитывающей каждый кусочек. Она вкусная как горячей, так и холодной, а на следующий день — даже еще лучше. Именно поэтому ее часто готовят заранее для семейных обедов или праздничных застолий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

рыба (хек, минтай, кефаль или бычки) — 2 кг;

соль — 1 ч. л.;

мука — для панировки;

масло — для жарки.

Для овощной подливки:

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

томатный сок или паста (можно лечо) — 300-400 мл.;

соль — 1 ч. л. (или по своему вкусу);

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

черный перец — ½ ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Рыбу очистить, удалить внутренности, срезать плавники и снять черную пленку внутри - именно она дает горчинку. Хорошо промыть под проточной водой и нарезать порционными кусочками по 2-5 см. Посолить рыбу и оставить на 5-7 минут, чтобы впитала соль, но не пересолилась.

Рыба на сковороде Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть достаточное количество масла - слой примерно 1 см. Каждый кусочек рыбы обвалять в муке, выложить на горячую сковородку и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовую рыбу переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Томатная подлива Фото: gospodynka.com.ua

Для овощной подливки мелко нарезать лук, натереть морковь, а болгарский перец нарезать кубиками. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистости, затем добавить морковь и перец.

Рыба и соус Фото: gospodynka.com.ua

Тушить несколько минут, после чего влить томатный сок или пасту. Готовить 7-10 минут на небольшом огне, пока подлива не станет более густой. Добавить соль, перец, сушеный чеснок, перемешать и снять с огня. В глубокую форму выложить слой обжаренной рыбы, сверху равномерно распределить овощную подливу. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике хотя бы на 2 часа, чтобы рыба пропиталась.

