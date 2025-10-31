Рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт на ужин с ароматной овощной подливкой

Рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин
Это классическое блюдо, которое никогда не надоедает. Рыба по-еврейски — это сочетание нежного обжаренного филе с ароматной овощной подливкой, пропитывающей каждый кусочек. Она вкусная как горячей, так и холодной, а на следующий день — даже еще лучше. Именно поэтому ее часто готовят заранее для семейных обедов или праздничных застолий.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- рыба (хек, минтай, кефаль или бычки) — 2 кг;
- соль — 1 ч. л.;
- мука — для панировки;
- масло — для жарки.
Для овощной подливки:
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- томатный сок или паста (можно лечо) — 300-400 мл.;
- соль — 1 ч. л. (или по своему вкусу);
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- черный перец — ½ ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Рыбу очистить, удалить внутренности, срезать плавники и снять черную пленку внутри - именно она дает горчинку. Хорошо промыть под проточной водой и нарезать порционными кусочками по 2-5 см. Посолить рыбу и оставить на 5-7 минут, чтобы впитала соль, но не пересолилась.
На сковороде разогреть достаточное количество масла - слой примерно 1 см. Каждый кусочек рыбы обвалять в муке, выложить на горячую сковородку и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовую рыбу переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Для овощной подливки мелко нарезать лук, натереть морковь, а болгарский перец нарезать кубиками. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистости, затем добавить морковь и перец.
Тушить несколько минут, после чего влить томатный сок или пасту. Готовить 7-10 минут на небольшом огне, пока подлива не станет более густой. Добавить соль, перец, сушеный чеснок, перемешать и снять с огня. В глубокую форму выложить слой обжаренной рыбы, сверху равномерно распределить овощную подливу. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике хотя бы на 2 часа, чтобы рыба пропиталась.
