Главная Вкус Рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин

Рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин

Дата публикации 31 октября 2025 00:55
обновлено: 22:34
Рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт на ужин с ароматной овощной подливкой
Рыба по-еврейски. Фото: gospodynka.com.ua

Это классическое блюдо, которое никогда не надоедает. Рыба по-еврейски — это сочетание нежного обжаренного филе с ароматной овощной подливкой, пропитывающей каждый кусочек. Она вкусная как горячей, так и холодной, а на следующий день — даже еще лучше. Именно поэтому ее часто готовят заранее для семейных обедов или праздничных застолий.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • рыба (хек, минтай, кефаль или бычки) — 2 кг;
  • соль — 1 ч. л.;
  • мука — для панировки;
  • масло — для жарки.

Для овощной подливки:

  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • томатный сок или паста (можно лечо) — 300-400 мл.;
  • соль — 1 ч. л. (или по своему вкусу);
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • черный перец — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Рыбу очистить, удалить внутренности, срезать плавники и снять черную пленку внутри - именно она дает горчинку. Хорошо промыть под проточной водой и нарезать порционными кусочками по 2-5 см. Посолить рыбу и оставить на 5-7 минут, чтобы впитала соль, но не пересолилась.

рецепт риби хека
Рыба на сковороде Фото: gospodynka.com.ua

На сковороде разогреть достаточное количество масла - слой примерно 1 см. Каждый кусочек рыбы обвалять в муке, выложить на горячую сковородку и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Готовую рыбу переложить на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

риба в томатному соусі
Томатная подлива Фото: gospodynka.com.ua

Для овощной подливки мелко нарезать лук, натереть морковь, а болгарский перец нарезать кубиками. На сковороде разогреть масло, обжарить лук до золотистости, затем добавить морковь и перец.

рецепт риби в томатному соусі
Рыба и соус Фото: gospodynka.com.ua

Тушить несколько минут, после чего влить томатный сок или пасту. Готовить 7-10 минут на небольшом огне, пока подлива не станет более густой. Добавить соль, перец, сушеный чеснок, перемешать и снять с огня. В глубокую форму выложить слой обжаренной рыбы, сверху равномерно распределить овощную подливу. Накрыть крышкой и оставить в холодильнике хотя бы на 2 часа, чтобы рыба пропиталась.

Ужин рыба рецепт хек минтай
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
