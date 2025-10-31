Риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт на вечерю з ароматною овочевою підливою

Риба по-єврейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Це класична страва, яка ніколи не набридає. Риба по-єврейськи — це поєднання ніжного обсмаженого філе з ароматною овочевою підливою, що просочується кожним шматочком. Вона смачна як гарячою, так і холодною, а на наступний день — навіть ще краща. Саме тому її часто готують наперед для сімейних обідів або святкових застіль.

Вам знадобиться:

риба (хек, минтай, кефаль або бички) — 2 кг;

сіль — 1 ч. л.;

борошно — для панірування;

олія — для смаження.

Для овочевої підливки:

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

болгарський перець — 1 шт.;

томатний сік або паста (можна лечо) — 300–400 мл;

сіль — 1 ч. л. (або до свого смаку);

сушений часник — 1 ч. л.;

чорний перець — ½ ч. л.;

олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Рибу очистити, видалити нутрощі, зрізати плавники та зняти чорну плівку всередині — саме вона дає гірчинку. Добре промити під проточною водою й нарізати порційними шматочками по 2–5 см. Посолити рибу й залишити на 5–7 хвилин, щоб увібрала сіль, але не пересолилася.

Риба на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти достатню кількість олії — шар приблизно 1 см. Кожен шматочок риби обваляти в борошні, викласти на гарячу сковорідку та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Готову рибу перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

Томатна підлива. Фото: gospodynka.com.ua

Для овочевої підливки дрібно нарізати цибулю, натерти моркву, а болгарський перець нарізати кубиками. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистості, потім додати моркву та перець.

Риба та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Тушкувати кілька хвилин, після чого влити томатний сік або пасту. Готувати 7–10 хвилин на невеликому вогні, доки підлива не стане густішою. Додати сіль, перець, сушений часник, перемішати й зняти з вогню. У глибоку форму викласти шар обсмаженої риби, зверху рівномірно розподілити овочеву підливку. Накрити кришкою й залишити в холодильнику хоча б на 2 години, щоб риба просочилася.

