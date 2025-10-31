Відео
Головна Смак Риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю

Риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю

Дата публікації: 31 жовтня 2025 00:55
Оновлено: 22:34
Риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт на вечерю з ароматною овочевою підливою
Риба по-єврейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Це класична страва, яка ніколи не набридає. Риба по-єврейськи — це поєднання ніжного обсмаженого філе з ароматною овочевою підливою, що просочується кожним шматочком. Вона смачна як гарячою, так і холодною, а на наступний день — навіть ще краща. Саме тому її часто готують наперед для сімейних обідів або святкових застіль.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • риба (хек, минтай, кефаль або бички) — 2 кг;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • борошно — для панірування;
  • олія — для смаження.

Для овочевої підливки:

  • цибуля — 2 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • томатний сік або паста (можна лечо) — 300–400 мл;
  • сіль — 1 ч. л. (або до свого смаку);
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • чорний перець — ½ ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Рибу очистити, видалити нутрощі, зрізати плавники та зняти чорну плівку всередині — саме вона дає гірчинку. Добре промити під проточною водою й нарізати порційними шматочками по 2–5 см. Посолити рибу й залишити на 5–7 хвилин, щоб увібрала сіль, але не пересолилася.

рецепт риби хека
Риба на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

На сковороді розігріти достатню кількість олії — шар приблизно 1 см. Кожен шматочок риби обваляти в борошні, викласти на гарячу сковорідку та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки. Готову рибу перекласти на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.

риба в томатному соусі
Томатна підлива. Фото: gospodynka.com.ua

Для овочевої підливки дрібно нарізати цибулю, натерти моркву, а болгарський перець нарізати кубиками. На сковороді розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистості, потім додати моркву та перець.

рецепт риби в томатному соусі
Риба та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Тушкувати кілька хвилин, після чого влити томатний сік або пасту. Готувати 7–10 хвилин на невеликому вогні, доки підлива не стане густішою. Додати сіль, перець, сушений часник, перемішати й зняти з вогню. У глибоку форму викласти шар обсмаженої риби, зверху рівномірно розподілити овочеву підливку. Накрити кришкою й залишити в холодильнику хоча б на 2 години, щоб риба просочилася.

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Вечеря риба рецепт хек минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
