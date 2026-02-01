Скумбрия малосольная в домашних условиях — нежная и без костей

Нарезанная скумбрия. Фото: gospodynka.com.ua

Домашняя малосольная скумбрия — это рыба, которая тает во рту, нежная, сочная и полностью без костей. Благодаря простому маринаду из соли, сахара, кориандра и чеснока скумбрия приобретает насыщенный аромат и вкус. Готовится легко: оставляете рыбу на ночь в холодильнике, а затем немного в морозилке для удобной нарезки. В результате получаете готовую домашнюю закуску, которая украсит любой стол и хранится до недели.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

скумбрия свежемороженая — 2 шт.;

соль — 1,5 ч. л. (по вкусу можно чуть больше);

сахар - 0,5 ч. л.;

кориандр - 0,5 ч. л.;

черный молотый перец - по своему вкусу;

чеснок - 3 зубчика (по желанию).

Способ приготовления

Скумбрии дать полностью разморозиться, обрезать голову, удалить внутренности и плавники. Разрезать вдоль пополам и аккуратно извлечь костный хребет и мелкие косточки. В результате получается чистое филе, готовое для засолки.

Филе рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать соль, сахар, молотый кориандр и перец. Равномерно распределить смесь на рыбе и втереть рукой. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, и еще раз распределить по филе.

Рыба в пленке. Фото: gospodynka.com.ua

Половинки рыбы соединить обратно, плотно завернуть каждую в пищевую пленку и оставить в холодильнике на 10-12 часов. Затем переложить скумбрию в морозилку на 3 часа для удобной нарезки.

Кусочки рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

Готовую рыбу нарезать тонкими ломтиками — она полностью без костей, нежная и тает во рту. Подавать с отварным картофелем, лимоном или как закуску. Часть можно оставить в морозилке для быстрого использования в течение недели.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.