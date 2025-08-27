Видео
Главная arrow Вкус arrow Рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски arrow

Рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски

27 августа 2025 21:00
Марина Евтягина - Редактор
Рецепт рыбы по-польски — приготовление хека, минтая или трески
Рыба с соусом. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Рыба по-польски — нежное филе хека, минтая или трески под теплым сливочно-лимонным соусом с измельченными яйцами. Простой рецепт, который удачно подходит и к будничному обеду, и к праздничному столу. Это тот случай, когда бюджетная рыба на вкус, как в ресторане.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • филе рыбы (хек, минтай или треска) — 500 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • масло сливочное — 100 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лимон — ½ шт. (сок);
  • соль, перец черный молотый — по своему вкусу;
  • масло растительное — для смазывания.

Способ приготовления

Филе обсушить, нарезать порционно, слегка посолить и поперчить. Каждый кусок смазать тонким слоем растительного масла.

як приготувати хек
Филе рыбы. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду и обжарить рыбу на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, довести до готовности (при необходимости на минуту накрыть крышкой).

як приготувати минтай
Соус с яйцами. Фото: кадр из видео

Для приготовления соуса растопить масло, добавить мелко измельченный чеснок и прогреть несколько секунд до аромата.

рецепт хека з соусом
Рыба на сковороде. Фото: кадр из видео

Яйца измельчить, белки нарезать кубиком, желтки размять. Добавить к маслу, посолить и поперчить, добавить сок лимона и перемешать до однородной кремовой консистенции (не кипятить). Соус держать теплым.

рецепт приготування хека чи минтая
Жареная рыба с соусом. Фото: кадр из видео

Подать рыбу, щедро добавив теплый соус сверху. По желанию посыпать мелко рубленной петрушкой или цедрой лимона.

