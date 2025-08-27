Рецепт рыбы по-польски — приготовление хека, минтая или трески

Рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски
Рыба по-польски — нежное филе хека, минтая или трески под теплым сливочно-лимонным соусом с измельченными яйцами. Простой рецепт, который удачно подходит и к будничному обеду, и к праздничному столу. Это тот случай, когда бюджетная рыба на вкус, как в ресторане.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- филе рыбы (хек, минтай или треска) — 500 г;
- яйца вареные — 4 шт.;
- масло сливочное — 100 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- лимон — ½ шт. (сок);
- соль, перец черный молотый — по своему вкусу;
- масло растительное — для смазывания.
Способ приготовления
Филе обсушить, нарезать порционно, слегка посолить и поперчить. Каждый кусок смазать тонким слоем растительного масла.
Разогреть сковороду и обжарить рыбу на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон, довести до готовности (при необходимости на минуту накрыть крышкой).
Для приготовления соуса растопить масло, добавить мелко измельченный чеснок и прогреть несколько секунд до аромата.
Яйца измельчить, белки нарезать кубиком, желтки размять. Добавить к маслу, посолить и поперчить, добавить сок лимона и перемешать до однородной кремовой консистенции (не кипятить). Соус держать теплым.
Подать рыбу, щедро добавив теплый соус сверху. По желанию посыпать мелко рубленной петрушкой или цедрой лимона.
