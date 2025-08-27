Рецепт риби по-польськи — приготування хека, минтая або тріски

Рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи
Риба по-польськи — ніжне філе хека, минтая чи тріски під теплим вершково-лимонним соусом із подрібненими яйцями. Простий рецепт, який вдало пасує і до буденного обіду, і до святкового столу. Це той випадок, коли бюджетна риба на смак, як в ресторані.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- філе риби (хек, минтай або тріска) — 500 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- масло вершкове — 100 г;
- часник — 1 зубчик;
- лимон — ½ шт. (сік);
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
- олія рослинна — для змащування.
Спосіб приготування
Філе обсушити, нарізати порційно, злегка посолити й поперчити. Кожен шматок змастити тонким шаром олії.
Розігріти сковороду й обсмажити рибу на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, довести до готовності (за потреби на хвилину накрити кришкою).
Для приготування соусу розтопити масло, додати дрібно подрібнений часник і прогріти кілька секунд до аромату.
Яйця подрібнити, білки нарізати кубиком, жовтки розім’яти. Додати до масла, посолити й поперчити, додати сік лимона та перемішати до однорідної кремової консистенції (не кип’ятити). Соус тримати теплим.
Подати рибу, щедро додавши теплий соус зверху. За бажанням посипати дрібно січеною петрушкою або цедрою лимона.
