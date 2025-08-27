Рецепт риби по-польськи — приготування хека, минтая або тріски

Риба із соусом. Фото: кадр з відео

Риба по-польськи — ніжне філе хека, минтая чи тріски під теплим вершково-лимонним соусом із подрібненими яйцями. Простий рецепт, який вдало пасує і до буденного обіду, і до святкового столу. Це той випадок, коли бюджетна риба на смак, як в ресторані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

філе риби (хек, минтай або тріска) — 500 г;

яйця варені — 4 шт.;

масло вершкове — 100 г;

часник — 1 зубчик;

лимон — ½ шт. (сік);

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;

олія рослинна — для змащування.

Спосіб приготування

Філе обсушити, нарізати порційно, злегка посолити й поперчити. Кожен шматок змастити тонким шаром олії.

Філе риби. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду й обсмажити рибу на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, довести до готовності (за потреби на хвилину накрити кришкою).

Соус з яйцями. Фото: кадр з відео

Для приготування соусу розтопити масло, додати дрібно подрібнений часник і прогріти кілька секунд до аромату.

Риба на пательні. Фото: кадр з відео

Яйця подрібнити, білки нарізати кубиком, жовтки розім’яти. Додати до масла, посолити й поперчити, додати сік лимона та перемішати до однорідної кремової консистенції (не кип’ятити). Соус тримати теплим.

Смажена риба із соусом. Фото: кадр з відео

Подати рибу, щедро додавши теплий соус зверху. За бажанням посипати дрібно січеною петрушкою або цедрою лимона.

