Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи arrow

Рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи

27 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Рецепт риби по-польськи — приготування хека, минтая або тріски
Риба із соусом. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Риба по-польськи — ніжне філе хека, минтая чи тріски під теплим вершково-лимонним соусом із подрібненими яйцями. Простий рецепт, який вдало пасує і до буденного обіду, і до святкового столу. Це той випадок, коли бюджетна риба на смак, як в ресторані.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • філе риби (хек, минтай або тріска) — 500 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • масло вершкове — 100 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • лимон — ½ шт. (сік);
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія рослинна — для змащування.

Спосіб приготування

Філе обсушити, нарізати порційно, злегка посолити й поперчити. Кожен шматок змастити тонким шаром олії.

як приготувати хек
Філе риби. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду й обсмажити рибу на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків, довести до готовності (за потреби на хвилину накрити кришкою).

як приготувати минтай
Соус з яйцями. Фото: кадр з відео

Для приготування соусу розтопити масло, додати дрібно подрібнений часник і прогріти кілька секунд до аромату.

рецепт хека з соусом
Риба на пательні. Фото: кадр з відео

Яйця подрібнити, білки нарізати кубиком, жовтки розім’яти. Додати до масла, посолити й поперчити, додати сік лимона та перемішати до однорідної кремової консистенції (не кип’ятити). Соус тримати теплим.

рецепт приготування хека чи минтая
Смажена риба із соусом. Фото: кадр з відео

Подати рибу, щедро додавши теплий соус зверху. За бажанням посипати дрібно січеною петрушкою або цедрою лимона.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею. 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

яйця риба рецепт хек минтай
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації