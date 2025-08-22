Фаршировані перці зі свининою та рисом — рецепт приготування з фото

Фаршировані перці. Фото: кадр з відео

Фаршировані перці зі свининою та рисом у томатному соусі — це справжня класика домашньої кухні. Вони виходять соковитими, ніжними та ароматними, а апетитна підлива додає їм особливого смаку. Такий рецепт стане ідеальним варіантом для ситного обіду чи вечері, який сподобається кожному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

болгарський перець — 6–8 шт.;

свинина (лопатка) — 700 г;

рис — 100 г;

цибуля — 4 шт.;

морква — 2 шт.;

помідори — 3–4 шт.;

томатна паста — 2 ст. л.;

сіль, цукор — до свого смаку;

чорний та духмяний перець — до свого смаку;

олія — для смаження;

вода — 700–800 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до золотистого відтінку. Додати натерту моркву, перемішати та дати овочам потомитися. Помідори надрізати хрест-навхрест, обшпарити окропом, зняти шкірку та натерти на тертці. Половину підсмажки залишити для фаршу, другу — використати для соусу.

Цибуля та морква. Фото: кадр з відео

У підсмажку для соусу додати сіль, цукор, чорний перець, подрібнені помідори та томатну пасту. Влити воду, покласти духмяний перець і тушкувати кілька хвилин. Соус має стати ароматним та насиченим.

Томатний соус. Фото: кадр з відео

Рис відварити до готовності у співвідношенні 1:2. Свинину перекрутити на м’ясорубці, додати рис, частину підсмажки, сіль і спеції. Добре вимісити до однорідності. У перців зрізати плодоніжку, видалити насіння й перегородки.

Фаршировані перці. Фото: кадр з відео

Начинити фаршем, щільно заповнюючи, але не надто утрамбовуючи. Викласти перці у каструлю, залити соусом і варити на середньому вогні близько 40 хвилин після закипання.

Готові фаршировані перці. Фото: кадр з відео

Страва виходить соковитою, ароматною й чудово смакує як у будні, так і на свято.

