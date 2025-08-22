Відео
Фаршировані перці зі свининою та рисом — класичний рецепт

22 серпня 2025 20:00
Марина Євтягіна - Редактор
Фаршировані перці зі свининою та рисом — рецепт приготування з фото
Фаршировані перці. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Фаршировані перці зі свининою та рисом у томатному соусі — це справжня класика домашньої кухні. Вони виходять соковитими, ніжними та ароматними, а апетитна підлива додає їм особливого смаку. Такий рецепт стане ідеальним варіантом для ситного обіду чи вечері, який сподобається кожному.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться:

  • болгарський перець — 6–8 шт.;
  • свинина (лопатка) — 700 г;
  • рис — 100 г;
  • цибуля — 4 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • помідори — 3–4 шт.;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • сіль, цукор — до свого смаку;
  • чорний та духмяний перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження;
  • вода — 700–800 мл.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до золотистого відтінку. Додати натерту моркву, перемішати та дати овочам потомитися. Помідори надрізати хрест-навхрест, обшпарити окропом, зняти шкірку та натерти на тертці. Половину підсмажки залишити для фаршу, другу — використати для соусу.

як приготувати фаршировані перці
Цибуля та морква. Фото: кадр з відео

У підсмажку для соусу додати сіль, цукор, чорний перець, подрібнені помідори та томатну пасту. Влити воду, покласти духмяний перець і тушкувати кілька хвилин. Соус має стати ароматним та насиченим.

рецепт фаршированих перців
Томатний соус. Фото: кадр з відео

Рис відварити до готовності у співвідношенні 1:2. Свинину перекрутити на м’ясорубці, додати рис, частину підсмажки, сіль і спеції. Добре вимісити до однорідності. У перців зрізати плодоніжку, видалити насіння й перегородки.

смачні фаршировані перці
Фаршировані перці. Фото: кадр з відео

Начинити фаршем, щільно заповнюючи, але не надто утрамбовуючи. Викласти перці у каструлю, залити соусом і варити на середньому вогні близько 40 хвилин після закипання.

класичний рецепт фаршированих перців
Готові фаршировані перці. Фото: кадр з відео

Страва виходить соковитою, ароматною й чудово смакує як у будні, так і на свято.

