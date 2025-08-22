Фаршировані перці зі свининою та рисом — рецепт приготування з фото

Фаршировані перці зі свининою та рисом — класичний рецепт
Фаршировані перці зі свининою та рисом у томатному соусі — це справжня класика домашньої кухні. Вони виходять соковитими, ніжними та ароматними, а апетитна підлива додає їм особливого смаку. Такий рецепт стане ідеальним варіантом для ситного обіду чи вечері, який сподобається кожному.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться:
- болгарський перець — 6–8 шт.;
- свинина (лопатка) — 700 г;
- рис — 100 г;
- цибуля — 4 шт.;
- морква — 2 шт.;
- помідори — 3–4 шт.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- сіль, цукор — до свого смаку;
- чорний та духмяний перець — до свого смаку;
- олія — для смаження;
- вода — 700–800 мл.
Спосіб приготування
Цибулю нарізати кубиками та обсмажити на олії до золотистого відтінку. Додати натерту моркву, перемішати та дати овочам потомитися. Помідори надрізати хрест-навхрест, обшпарити окропом, зняти шкірку та натерти на тертці. Половину підсмажки залишити для фаршу, другу — використати для соусу.
У підсмажку для соусу додати сіль, цукор, чорний перець, подрібнені помідори та томатну пасту. Влити воду, покласти духмяний перець і тушкувати кілька хвилин. Соус має стати ароматним та насиченим.
Рис відварити до готовності у співвідношенні 1:2. Свинину перекрутити на м’ясорубці, додати рис, частину підсмажки, сіль і спеції. Добре вимісити до однорідності. У перців зрізати плодоніжку, видалити насіння й перегородки.
Начинити фаршем, щільно заповнюючи, але не надто утрамбовуючи. Викласти перці у каструлю, залити соусом і варити на середньому вогні близько 40 хвилин після закипання.
Страва виходить соковитою, ароматною й чудово смакує як у будні, так і на свято.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак
Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею.
Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою.
Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою.
Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт.
Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото.
Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика.
Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.
Читайте Новини.LIVE!