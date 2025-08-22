Фаршированные перцы со свининой и рисом — рецепт приготовления с фото

Фаршированные перцы. Фото: кадр из видео

Фаршированные перцы со свининой и рисом в томатном соусе — это настоящая классика домашней кухни. Они получаются сочными, нежными и ароматными, а аппетитная подлива придает им особый вкус. Такой рецепт станет идеальным вариантом для сытного обеда или ужина, который понравится каждому.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

болгарский перец — 6-8 шт.;

свинина (лопатка) — 700 г;

рис — 100 г;

лук — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

помидоры — 3-4 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

соль, сахар — по своему вкусу;

черный и душистый перец — по своему вкусу;

масло — для жарки;

вода — 700-800 мл.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого оттенка. Добавить натертую морковь, перемешать и дать овощам потомиться. Помидоры надрезать крест-накрест, ошпарить кипятком, снять кожицу и натереть на терке. Половину поджарки оставить для фарша, вторую — использовать для соуса.

Лук и морковь. Фото: кадр из видео

В поджарку для соуса добавить соль, сахар, черный перец, измельченные помидоры и томатную пасту. Влить воду, положить душистый перец и тушить несколько минут. Соус должен стать ароматным и насыщенным.

Томатный соус. Фото: кадр из видео

Рис отварить до готовности в соотношении 1:2. Свинину перекрутить на мясорубке, добавить рис, часть поджарки, соль и специи. Хорошо вымесить до однородности. У перцев срезать плодоножку, удалить семена и перегородки.

Фаршированные перцы. Фото: кадр из видео

Начинить фаршем, плотно заполняя, но не слишком утрамбовывая. Выложить перцы в кастрюлю, залить соусом и варить на среднем огне около 40 минут после закипания.

Готовые фаршированные перцы. Фото: кадр из видео

Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подходит как в будни, так и на праздник.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.