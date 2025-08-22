Фаршированные перцы со свининой и рисом — рецепт приготовления с фото

Фаршированные перцы со свининой и рисом — классический рецепт
Фаршированные перцы со свининой и рисом в томатном соусе — это настоящая классика домашней кухни. Они получаются сочными, нежными и ароматными, а аппетитная подлива придает им особый вкус. Такой рецепт станет идеальным вариантом для сытного обеда или ужина, который понравится каждому.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- болгарский перец — 6-8 шт.;
- свинина (лопатка) — 700 г;
- рис — 100 г;
- лук — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- помидоры — 3-4 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- соль, сахар — по своему вкусу;
- черный и душистый перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки;
- вода — 700-800 мл.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого оттенка. Добавить натертую морковь, перемешать и дать овощам потомиться. Помидоры надрезать крест-накрест, ошпарить кипятком, снять кожицу и натереть на терке. Половину поджарки оставить для фарша, вторую — использовать для соуса.
В поджарку для соуса добавить соль, сахар, черный перец, измельченные помидоры и томатную пасту. Влить воду, положить душистый перец и тушить несколько минут. Соус должен стать ароматным и насыщенным.
Рис отварить до готовности в соотношении 1:2. Свинину перекрутить на мясорубке, добавить рис, часть поджарки, соль и специи. Хорошо вымесить до однородности. У перцев срезать плодоножку, удалить семена и перегородки.
Начинить фаршем, плотно заполняя, но не слишком утрамбовывая. Выложить перцы в кастрюлю, залить соусом и варить на среднем огне около 40 минут после закипания.
Блюдо получается сочным, ароматным и прекрасно подходит как в будни, так и на праздник.
