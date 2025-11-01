Видео
Дата публикации 1 ноября 2025 01:04
обновлено: 13:00
Рыба по-французски в духовке — сочное блюдо без хлопот, простой домашний рецепт
Рыба по-французски. Фото: smachnenke.com.ua

Рыба по-французски — блюдо, которое легко приготовить, но выглядит оно празднично. Благодаря сметанно-горчичному соусу филе получается сочным, овощи добавляют сладкую нотку, а сыр сверху образует румяную корочку. Это тот рецепт, который точно станет вашим любимым для ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • филе рыбы — 500 г;
  • масло — для смазывания формы;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • горчица — 1 ч. ложка;
  • соевый соус — 2 ст. ложки;
  • лук — 200 г;
  • морковь — 200 г;
  • сыр твердый — 120 г;
  • майонез — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • соль — по необходимости.

Способ приготовления

Филе рыбы промыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать порционными кусочками. Слегка посолить, поперчить и выложить в форму, смазанную растительным маслом.

рецепт риби в духовці
Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Слегка обжарить их на сковороде до мягкости, чтобы овощи стали ароматными, но не пересушенными.

простий рецепт риби в духовці
Рыба и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать сметану, горчицу и соевый соус. По желанию добавить ложку майонеза — это сделает соус более густым и насыщенным. Рыбу смазать приготовленным соусом, сверху выложить обжаренные овощи. Равномерно посыпать тертым сыром, а сверху сделать сеточку из майонеза для румяной корочки.

як смачно приготувати рибу в духовці
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить форму в духовку, разогретую до 180°C, и запекать 25-30 минут, пока сыр не подрумянится, а соус не станет ароматным и густым. Рыба по-французски получается нежной, сочной и буквально тает во рту. Подавать можно с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами.

Ужин рыба рецепт хек минтай
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
