Рыба по-французски в духовке — сочное блюдо без хлопот, простой домашний рецепт

Рыба по-французски. Фото: smachnenke.com.ua

Рыба по-французски — блюдо, которое легко приготовить, но выглядит оно празднично. Благодаря сметанно-горчичному соусу филе получается сочным, овощи добавляют сладкую нотку, а сыр сверху образует румяную корочку. Это тот рецепт, который точно станет вашим любимым для ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

филе рыбы — 500 г;

масло — для смазывания формы;

сметана — 2 ст. ложки;

горчица — 1 ч. ложка;

соевый соус — 2 ст. ложки;

лук — 200 г;

морковь — 200 г;

сыр твердый — 120 г;

майонез — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

соль — по необходимости.

Способ приготовления

Филе рыбы промыть, обсушить бумажными полотенцами, нарезать порционными кусочками. Слегка посолить, поперчить и выложить в форму, смазанную растительным маслом.

Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на крупной терке. Слегка обжарить их на сковороде до мягкости, чтобы овощи стали ароматными, но не пересушенными.

Рыба и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

В миске смешать сметану, горчицу и соевый соус. По желанию добавить ложку майонеза — это сделает соус более густым и насыщенным. Рыбу смазать приготовленным соусом, сверху выложить обжаренные овощи. Равномерно посыпать тертым сыром, а сверху сделать сеточку из майонеза для румяной корочки.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить форму в духовку, разогретую до 180°C, и запекать 25-30 минут, пока сыр не подрумянится, а соус не станет ароматным и густым. Рыба по-французски получается нежной, сочной и буквально тает во рту. Подавать можно с картофельным пюре, отварным рисом или свежими овощами.

