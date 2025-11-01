Риба по-французьки в духовці — соковита страва без клопоту, простий домашній рецепт

Риба по-французьки. Фото: smachnenke.com.ua

Риба по-французьки — страва, яку легко приготувати, але виглядає вона святково. Завдяки сметанно-гірчичному соусу філе виходить соковитим, овочі додають солодку нотку, а сир зверху утворює рум’яну скоринку. Це той рецепт, який точно стане вашим улюбленим для вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

філе риби — 500 г;

олія — для змащування форми;

сметана — 2 ст. ложки;

гірчиця — 1 ч. ложка;

соєвий соус — 2 ст. ложки;

цибуля — 200 г;

морква — 200 г;

сир твердий — 120 г;

майонез — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

сіль — за потреби.

Спосіб приготування

Філе риби промити, обсушити паперовими рушниками, нарізати порційними шматочками. Легко посолити, поперчити та викласти у форму, змащену олією.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на крупній тертці. Злегка обсмажити їх на сковороді до м’якості, щоб овочі стали ароматними, але не пересушеними.

Риба та овочі. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати сметану, гірчицю та соєвий соус. За бажанням додати ложку майонезу — це зробить соус густішим і насиченішим. Рибу змастити приготованим соусом, зверху викласти обсмажені овочі. Рівномірно посипати тертим сиром, а зверху зробити сіточку з майонезу для рум’яної скоринки.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити форму в духовку, розігріту до 180°C, і запікати 25–30 хвилин, поки сир не підрум’яниться, а соус не стане ароматним і густим. Риба по-французьки виходить ніжною, соковитою й буквально тане в роті. Подавати можна з картопляним пюре, відварним рисом або свіжими овочами.

