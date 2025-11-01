Відео
Україна
Головна Смак Риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту

Риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту

Дата публікації: 1 листопада 2025 01:04
Оновлено: 13:00
Риба по-французьки в духовці — соковита страва без клопоту, простий домашній рецепт
Риба по-французьки. Фото: smachnenke.com.ua

Риба по-французьки — страва, яку легко приготувати, але виглядає вона святково. Завдяки сметанно-гірчичному соусу філе виходить соковитим, овочі додають солодку нотку, а сир зверху утворює рум’яну скоринку. Це той рецепт, який точно стане вашим улюбленим для вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • філе риби — 500 г;
  • олія — для змащування форми;
  • сметана — 2 ст. ложки;
  • гірчиця — 1 ч. ложка;
  • соєвий соус — 2 ст. ложки;
  • цибуля — 200 г;
  • морква — 200 г;
  • сир твердий — 120 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • сіль — за потреби.

Спосіб приготування

Філе риби промити, обсушити паперовими рушниками, нарізати порційними шматочками. Легко посолити, поперчити та викласти у форму, змащену олією.

рецепт риби в духовці
Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на крупній тертці. Злегка обсмажити їх на сковороді до м’якості, щоб овочі стали ароматними, але не пересушеними.

простий рецепт риби в духовці
Риба та овочі. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці змішати сметану, гірчицю та соєвий соус. За бажанням додати ложку майонезу — це зробить соус густішим і насиченішим. Рибу змастити приготованим соусом, зверху викласти обсмажені овочі. Рівномірно посипати тертим сиром, а зверху зробити сіточку з майонезу для рум’яної скоринки.

як смачно приготувати рибу в духовці
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити форму в духовку, розігріту до 180°C, і запікати 25–30 хвилин, поки сир не підрум’яниться, а соус не стане ароматним і густим. Риба по-французьки виходить ніжною, соковитою й буквально тане в роті. Подавати можна з картопляним пюре, відварним рисом або свіжими овочами.

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Вечеря риба рецепт хек минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
