Скумбрія малосольна в домашніх умовах — ніжна та без кісток

Ось як треба готувати скумбрію — забутий рецепт засолки риби
Домашня малосольна скумбрія — це риба, яка тане в роті, ніжна, соковита і повністю без кісток. Завдяки простому маринаду зі солі, цукру, коріандру та часнику скумбрія набуває насиченого аромату і смаку. Готується легко: залишаєте рибу на ніч у холодильнику, а потім трохи в морозилці для зручної нарізки. В результаті отримуєте готову домашню закуску, яка прикрасить будь-який стіл і зберігається до тижня.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- скумбрія свіжоморожена — 2 шт.;
- сіль — 1,5 ч. л. (на смак можна трохи більше);
- цукор — 0,5 ч. л.;
- коріандр — 0,5 ч. л.;
- чорний мелений перець — до свого смаку;
- часник — 3 зубчики (за бажанням).
Спосіб приготування
Скумбрії дати повністю розморозитись, обрізати голову, видалити нутрощі та плавники. Розрізати вздовж навпіл і акуратно витягти кістковий хребет та дрібні кісточки. У результаті виходить чисте філе, готове для засолювання.
У мисці змішати сіль, цукор, мелений коріандр і перець. Рівномірно розподілити суміш на рибі та втерти рукою. Додати часник, пропущений через прес, і ще раз розподілити по філе.
Половинки риби з’єднати назад, щільно загорнути кожну в харчову плівку і залишити в холодильнику на 10–12 годин. Потім перекласти скумбрію в морозилку на 3 години для зручного нарізання.
Готову рибу нарізати тонкими скибками — вона повністю без кісток, ніжна і тане в роті. Подавати з відвареною картоплею, лимоном або як закуску. Частину можна залишити в морозилці для швидкого використання протягом тижня.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!