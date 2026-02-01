Відео
Ось як треба готувати скумбрію — забутий рецепт засолки риби

Ось як треба готувати скумбрію — забутий рецепт засолки риби

Дата публікації: 1 лютого 2026 01:04
Скумбрія малосольна в домашніх умовах — ніжна та без кісток
Нарізана скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Домашня малосольна скумбрія — це риба, яка тане в роті, ніжна, соковита і повністю без кісток. Завдяки простому маринаду зі солі, цукру, коріандру та часнику скумбрія набуває насиченого аромату і смаку. Готується легко: залишаєте рибу на ніч у холодильнику, а потім трохи в морозилці для зручної нарізки. В результаті отримуєте готову домашню закуску, яка прикрасить будь-який стіл і зберігається до тижня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • скумбрія свіжоморожена — 2 шт.;
  • сіль — 1,5 ч. л. (на смак можна трохи більше);
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • коріандр — 0,5 ч. л.;
  • чорний мелений перець — до свого смаку;
  • часник — 3 зубчики (за бажанням).

Спосіб приготування

Скумбрії дати повністю розморозитись, обрізати голову, видалити нутрощі та плавники. Розрізати вздовж навпіл і акуратно витягти кістковий хребет та дрібні кісточки. У результаті виходить чисте філе, готове для засолювання.

рецепт солоної скумбрії
Філе риби. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сіль, цукор, мелений коріандр і перець. Рівномірно розподілити суміш на рибі та втерти рукою. Додати часник, пропущений через прес, і ще раз розподілити по філе.

простий рецепт солоної скумбрії
Риба в плівці. Фото: gospodynka.com.ua

Половинки риби з’єднати назад, щільно загорнути кожну в харчову плівку і залишити в холодильнику на 10–12 годин. Потім перекласти скумбрію в морозилку на 3 години для зручного нарізання.

рецепт солоної скумбрії в рулеті
Шматочки риби. Фото: gospodynka.com.ua

Готову рибу нарізати тонкими скибками — вона повністю без кісток, ніжна і тане в роті. Подавати з відвареною картоплею, лимоном або як закуску. Частину можна залишити в морозилці для швидкого використання протягом тижня.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
