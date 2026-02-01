Скумбрія малосольна в домашніх умовах — ніжна та без кісток

Нарізана скумбрія. Фото: gospodynka.com.ua

Домашня малосольна скумбрія — це риба, яка тане в роті, ніжна, соковита і повністю без кісток. Завдяки простому маринаду зі солі, цукру, коріандру та часнику скумбрія набуває насиченого аромату і смаку. Готується легко: залишаєте рибу на ніч у холодильнику, а потім трохи в морозилці для зручної нарізки. В результаті отримуєте готову домашню закуску, яка прикрасить будь-який стіл і зберігається до тижня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

скумбрія свіжоморожена — 2 шт.;

сіль — 1,5 ч. л. (на смак можна трохи більше);

цукор — 0,5 ч. л.;

коріандр — 0,5 ч. л.;

чорний мелений перець — до свого смаку;

часник — 3 зубчики (за бажанням).

Спосіб приготування

Скумбрії дати повністю розморозитись, обрізати голову, видалити нутрощі та плавники. Розрізати вздовж навпіл і акуратно витягти кістковий хребет та дрібні кісточки. У результаті виходить чисте філе, готове для засолювання.

Філе риби. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сіль, цукор, мелений коріандр і перець. Рівномірно розподілити суміш на рибі та втерти рукою. Додати часник, пропущений через прес, і ще раз розподілити по філе.

Риба в плівці. Фото: gospodynka.com.ua

Половинки риби з’єднати назад, щільно загорнути кожну в харчову плівку і залишити в холодильнику на 10–12 годин. Потім перекласти скумбрію в морозилку на 3 години для зручного нарізання.

Шматочки риби. Фото: gospodynka.com.ua

Готову рибу нарізати тонкими скибками — вона повністю без кісток, ніжна і тане в роті. Подавати з відвареною картоплею, лимоном або як закуску. Частину можна залишити в морозилці для швидкого використання протягом тижня.

