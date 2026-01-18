Відео
Ідеальна малосольна скумбрія за добу — перевірений рецепт

Дата публікації: 18 січня 2026 00:44
Ідеальна малосольна скумбрія за добу — перевірений домашній рецепт
Малосольна скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт малосольної скумбрії не потребує зайвих зусиль і завжди дає стабільний результат. Риба виходить ніжною, ароматною та рівномірно просоленою вже за 24 години. Ідеальний варіант як для повсякденного столу, так і для святкової закуски.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 2 шт.;
  • вода — 500 мл.;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • лавровий лист — 4 шт.;
  • перець горошком мікс — 10–20 шт.;
  • цибуля — 2 шт. (за бажанням).

Спосіб приготування

Скумбрію злегка розморозити, промити та акуратно очистити від нутрощів. За потреби зрізати голову й плавники. Рибу нарізати рівними шматочками середньої товщини. Цибулю очистити та нарізати півкільцями.

рецепт малосольної скумбрії
Маринад для риби. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці змішати воду, сіль і цукор до повного розчинення. Додати оцет, рослинну олію, гірчицю в зернах, лавровий лист і перець горошком. Маринад добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

смачна малосольна скумбрія за добу
Риба в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

У ємність для маринування викласти шматочки скумбрії, за бажанням перекласти їх цибулею. Залити підготовленим маринадом так, щоб риба була повністю покрита рідиною. Накрити кришкою або харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 24 години.

солона скумбрія за добу
Шматочки скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Через добу скумбрія набуває ідеального балансу солі й спецій, стає ніжною, соковитою та дуже ароматною. Перед подачею рибу можна злегка полити маринадом або додати трохи свіжої цибулі.

риба рецепт маринад скумбрія оселедець
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
