Ідеальна малосольна скумбрія за добу — перевірений домашній рецепт

Малосольна скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт малосольної скумбрії не потребує зайвих зусиль і завжди дає стабільний результат. Риба виходить ніжною, ароматною та рівномірно просоленою вже за 24 години. Ідеальний варіант як для повсякденного столу, так і для святкової закуски.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

скумбрія — 2 шт.;

вода — 500 мл.;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет — 1 ст. л.;

олія рослинна — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

лавровий лист — 4 шт.;

перець горошком мікс — 10–20 шт.;

цибуля — 2 шт. (за бажанням).

Спосіб приготування

Скумбрію злегка розморозити, промити та акуратно очистити від нутрощів. За потреби зрізати голову й плавники. Рибу нарізати рівними шматочками середньої товщини. Цибулю очистити та нарізати півкільцями.

Маринад для риби. Фото: smakuiemo.com.ua

У глибокій мисці змішати воду, сіль і цукор до повного розчинення. Додати оцет, рослинну олію, гірчицю в зернах, лавровий лист і перець горошком. Маринад добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Риба в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

У ємність для маринування викласти шматочки скумбрії, за бажанням перекласти їх цибулею. Залити підготовленим маринадом так, щоб риба була повністю покрита рідиною. Накрити кришкою або харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 24 години.

Шматочки скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Через добу скумбрія набуває ідеального балансу солі й спецій, стає ніжною, соковитою та дуже ароматною. Перед подачею рибу можна злегка полити маринадом або додати трохи свіжої цибулі.

