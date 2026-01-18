Ідеальна малосольна скумбрія за добу — перевірений домашній рецепт

Ідеальна малосольна скумбрія за добу — перевірений рецепт
Цей рецепт малосольної скумбрії не потребує зайвих зусиль і завжди дає стабільний результат. Риба виходить ніжною, ароматною та рівномірно просоленою вже за 24 години. Ідеальний варіант як для повсякденного столу, так і для святкової закуски.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- скумбрія — 2 шт.;
- вода — 500 мл.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- лавровий лист — 4 шт.;
- перець горошком мікс — 10–20 шт.;
- цибуля — 2 шт. (за бажанням).
Спосіб приготування
Скумбрію злегка розморозити, промити та акуратно очистити від нутрощів. За потреби зрізати голову й плавники. Рибу нарізати рівними шматочками середньої товщини. Цибулю очистити та нарізати півкільцями.
У глибокій мисці змішати воду, сіль і цукор до повного розчинення. Додати оцет, рослинну олію, гірчицю в зернах, лавровий лист і перець горошком. Маринад добре перемішати, щоб спеції рівномірно розподілилися.
У ємність для маринування викласти шматочки скумбрії, за бажанням перекласти їх цибулею. Залити підготовленим маринадом так, щоб риба була повністю покрита рідиною. Накрити кришкою або харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 24 години.
Через добу скумбрія набуває ідеального балансу солі й спецій, стає ніжною, соковитою та дуже ароматною. Перед подачею рибу можна злегка полити маринадом або додати трохи свіжої цибулі.
