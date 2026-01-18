Идеальная малосольная скумбрия за сутки — проверенный домашний рецепт

Малосольная скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт малосольной скумбрии не требует лишних усилий и всегда дает стабильный результат. Рыба получается нежной, ароматной и равномерно просоленной уже через 24 часа. Идеальный вариант как для повседневного стола, так и для праздничной закуски.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

скумбрия — 2 шт.;

вода — 500 мл.;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус — 1 ст. л.;

масло растительное — 2 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

лавровый лист — 4 шт.;

перец горошком микс — 10-20 шт.;

лук репчатый — 2 шт. (по желанию).

Способ приготовления

Скумбрию слегка разморозить, промыть и аккуратно очистить от внутренностей. При необходимости срезать голову и плавники. Рыбу нарезать ровными кусочками средней толщины. Лук очистить и нарезать полукольцами.

Маринад для рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске смешать воду, соль и сахар до полного растворения. Добавить уксус, растительное масло, горчицу в зернах, лавровый лист и перец горошком. Маринад хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

Рыба в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

В емкость для маринования выложить кусочки скумбрии, по желанию переложить их луком. Залить подготовленным маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта жидкостью. Накрыть крышкой или пищевой пленкой и убрать в холодильник на 24 часа.

Кусочки скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Через сутки скумбрия приобретает идеальный баланс соли и специй, становится нежной, сочной и очень ароматной. Перед подачей рыбу можно слегка полить маринадом или добавить немного свежего лука.

