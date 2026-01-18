Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Идеальная малосольная скумбрия за сутки — проверенный рецепт

Идеальная малосольная скумбрия за сутки — проверенный рецепт

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 00:44
Идеальная малосольная скумбрия за сутки — проверенный домашний рецепт
Малосольная скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт малосольной скумбрии не требует лишних усилий и всегда дает стабильный результат. Рыба получается нежной, ароматной и равномерно просоленной уже через 24 часа. Идеальный вариант как для повседневного стола, так и для праздничной закуски.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • вода — 500 мл.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус — 1 ст. л.;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 4 шт.;
  • перец горошком микс — 10-20 шт.;
  • лук репчатый — 2 шт. (по желанию).

Способ приготовления

Скумбрию слегка разморозить, промыть и аккуратно очистить от внутренностей. При необходимости срезать голову и плавники. Рыбу нарезать ровными кусочками средней толщины. Лук очистить и нарезать полукольцами.

рецепт малосольної скумбрії
Маринад для рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

В глубокой миске смешать воду, соль и сахар до полного растворения. Добавить уксус, растительное масло, горчицу в зернах, лавровый лист и перец горошком. Маринад хорошо перемешать, чтобы специи равномерно распределились.

смачна малосольна скумбрія за добу
Рыба в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

В емкость для маринования выложить кусочки скумбрии, по желанию переложить их луком. Залить подготовленным маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта жидкостью. Накрыть крышкой или пищевой пленкой и убрать в холодильник на 24 часа.

солона скумбрія за добу
Кусочки скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Через сутки скумбрия приобретает идеальный баланс соли и специй, становится нежной, сочной и очень ароматной. Перед подачей рыбу можно слегка полить маринадом или добавить немного свежего лука.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рыба рецепт маринад скумбрия селедка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации