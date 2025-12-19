Видео
Видео

Главная Вкус Маринованная скумбрия — по этому рецепту вкуснее красной рыбы

Маринованная скумбрия — по этому рецепту вкуснее красной рыбы

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 01:04
Маринованная скумбрия — простой рецепт, по которому рыба вкуснее красной
Маринованная скумбрия. Фото: кадр из видео

Маринованная скумбрия по этому рецепту приятно удивляет уже с первого кусочка. Благодаря правильно сбалансированному маринаду рыба получается нежной, ароматной и без резкого запаха. Вкус настолько насыщенный и благородный, что скумбрия легко конкурирует с дорогой красной рыбой. Это идеальный вариант как для праздничного стола, так и для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

  • скумбрия свежемороженая — 1 шт.; (примерно 500 г);
  • вода — 200 мл.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • кориандр в зернах — 0,5 ч. л.;
  • черный перец горошком — 0,5 ч. л.;
  • масло растительное — 1 ст. л.;
  • яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;
  • лук репчатый — 1 шт.

Способ приготовления

Скумбрию полностью разморозить, промыть, отрезать голову и плавники, выпотрошить и хорошо очистить от черной пленки внутри. По желанию рыбу нарезать порционными кусками или оставить целой.

рецепт маринованої скумбрії
Свежая скумбрия. Фото: кадр из видео

В кастрюле довести до кипения воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, кориандр и черный перец. Проварить маринад несколько минут, чтобы специи раскрыли аромат, после чего снять с огня и полностью охладить.

смачна маринована скумбрія
Приготовление маринада. Фото: кадр из видео

В холодный маринад добавить растительное масло и яблочный уксус, тщательно перемешать. Лук нарезать тонкими полукольцами. Скумбрию выложить в стеклянную или эмалированную емкость, пересыпать луком и залить маринадом так, чтобы рыба была полностью покрыта. Накрыть крышкой или пленкой и убрать в холодильник.

рецепт солоної маринваної скумбрії
Маринованная скумбрия. Фото: кадр из видео

Мариновать скумбрию не менее 12 часов, а для насыщенного вкуса оставить на 24 часа. Перед подачей рыбу можно слегка полить маслом и дополнить свежей зеленью или еще немного луком.

рыба рецепт маринад скумбрия лосось закуска красная рыба
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
