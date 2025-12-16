Новый рецепт засолки красной рыбы — простое приготовление с фото к Новому году

Новый рецепт соленой красной рыбы — попробуйте перед Новым годом
Этот способ засолки красной рыбы стоит сохранить перед праздниками. Минимум ингредиентов, никаких сложных манипуляций и стабильно вкусный результат, который прекрасно дополнит новогодние закуски и бутерброды.
Вам понадобится:
- вода холодная — 600 мл.;
- соль — 3 ст. л. с горкой;
- сахар — 1 ст. л. с небольшой горкой;
- красная рыба филе — 500-600 г;
- растительное масло — 1-2 ст. л. по желанию.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать холодную воду, соль и сахар. Тщательно перемешать до полного растворения кристаллов, чтобы рассол стал абсолютно прозрачным. Филе красной рыбы нарезать порционными кусочками и полностью погрузить в подготовленный рассол.
Оставить рыбу мариноваться примерно 25 минут при комнатной температуре. После этого жидкость слить, а кусочки по желанию слегка обсушить бумажным полотенцем.
Добавить масло, осторожно перемешать, чтобы не повредить структуру рыбы. Накрыть емкость пленкой или крышкой и поставить в холодильник.
Через 30 минут рыбу уже можно подавать к столу, но лучший результат получается после выдержки в течение ночи. За это время вкус становится более глубоким, а текстура нежной и шелковистой.
Хранить готовую соленую красную рыбу в холодильнике не дольше 3-4 дней. Она идеально подходит для бутербродов, брускетт, салатов и праздничных закусок.
