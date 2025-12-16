Видео
Новый рецепт соленой красной рыбы — попробуйте перед Новым годом

Новый рецепт соленой красной рыбы — попробуйте перед Новым годом

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 01:04
Новый рецепт засолки красной рыбы — простое приготовление с фото к Новому году
Красная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот способ засолки красной рыбы стоит сохранить перед праздниками. Минимум ингредиентов, никаких сложных манипуляций и стабильно вкусный результат, который прекрасно дополнит новогодние закуски и бутерброды.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода холодная — 600 мл.;
  • соль — 3 ст. л. с горкой;
  • сахар — 1 ст. л. с небольшой горкой;
  • красная рыба филе — 500-600 г;
  • растительное масло — 1-2 ст. л. по желанию.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать холодную воду, соль и сахар. Тщательно перемешать до полного растворения кристаллов, чтобы рассол стал абсолютно прозрачным. Филе красной рыбы нарезать порционными кусочками и полностью погрузить в подготовленный рассол.

як засолити червону рибу
Красная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Оставить рыбу мариноваться примерно 25 минут при комнатной температуре. После этого жидкость слить, а кусочки по желанию слегка обсушить бумажным полотенцем.

рецепт засолювання червоної риби
Кусочки рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить масло, осторожно перемешать, чтобы не повредить структуру рыбы. Накрыть емкость пленкой или крышкой и поставить в холодильник.

рецепт засолювання лосося
Рыба в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 30 минут рыбу уже можно подавать к столу, но лучший результат получается после выдержки в течение ночи. За это время вкус становится более глубоким, а текстура нежной и шелковистой.

рецепт солоної риби на закуску
Кусочки красной рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Хранить готовую соленую красную рыбу в холодильнике не дольше 3-4 дней. Она идеально подходит для бутербродов, брускетт, салатов и праздничных закусок.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

рецепт лосось закуска красная рыба Новый год 2026
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
