Новый рецепт засолки красной рыбы — простое приготовление с фото к Новому году

Красная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот способ засолки красной рыбы стоит сохранить перед праздниками. Минимум ингредиентов, никаких сложных манипуляций и стабильно вкусный результат, который прекрасно дополнит новогодние закуски и бутерброды.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

вода холодная — 600 мл.;

соль — 3 ст. л. с горкой;

сахар — 1 ст. л. с небольшой горкой;

красная рыба филе — 500-600 г;

растительное масло — 1-2 ст. л. по желанию.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать холодную воду, соль и сахар. Тщательно перемешать до полного растворения кристаллов, чтобы рассол стал абсолютно прозрачным. Филе красной рыбы нарезать порционными кусочками и полностью погрузить в подготовленный рассол.

Красная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Оставить рыбу мариноваться примерно 25 минут при комнатной температуре. После этого жидкость слить, а кусочки по желанию слегка обсушить бумажным полотенцем.

Кусочки рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить масло, осторожно перемешать, чтобы не повредить структуру рыбы. Накрыть емкость пленкой или крышкой и поставить в холодильник.

Рыба в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Через 30 минут рыбу уже можно подавать к столу, но лучший результат получается после выдержки в течение ночи. За это время вкус становится более глубоким, а текстура нежной и шелковистой.

Кусочки красной рыбы. Фото: smakuiemo.com.ua

Хранить готовую соленую красную рыбу в холодильнике не дольше 3-4 дней. Она идеально подходит для бутербродов, брускетт, салатов и праздничных закусок.

