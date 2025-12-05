Рыба в соусе на Рождество и Новый год — рецепты быстрого приготовления лосося с гарниром

Рыба в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта рыба в нежном сливочном соусе станет лучшим ужином на Рождество или Новый год. Сочетание сочного лосося, спелых черри и ароматного чеснока создает праздничное настроение. Блюдо выглядит эффектно, получается нежным и ярким, поэтому оно украсит любой праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

лосось — 400-450 г;

соль, перец — по своему вкусу;

чеснок — 2-3 зубчика;

помидоры черри — 150 г;

петрушка — небольшой пучок;

сливки — 130 г;

рис для гарнира — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лосось обсушить и натереть солью и перцем. На сковороде разогреть масло и обжарить рыбу с обеих сторон до золотистой корочки, оставляя мясо нежным внутри.

Жареная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соуса измельчить чеснок и обжарить на небольшом количестве масла. Добавить помидоры черри и томить несколько минут, пока они не станут мягкими.

Сливочный соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сливки, перемешать до однородности и добавить измельченную петрушку. По своему вкусу подкорректировать соль.

Рис и рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис отварить до готовности и выложить на тарелку. Сверху положить кусок обжаренной рыбы и полить горячим сливочным соусом с черри. Блюдо получается нежным, ароматным и праздничным — идеальным для рождественского или новогоднего ужина.

