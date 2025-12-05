Рыба в соусе на Рождество и Новый год — рецепты быстрого приготовления лосося с гарниром

Рыба в соусе — вариант ужина на Рождество или Новый год 2026
Эта рыба в нежном сливочном соусе станет лучшим ужином на Рождество или Новый год. Сочетание сочного лосося, спелых черри и ароматного чеснока создает праздничное настроение. Блюдо выглядит эффектно, получается нежным и ярким, поэтому оно украсит любой праздничный стол.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- лосось — 400-450 г;
- соль, перец — по своему вкусу;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- помидоры черри — 150 г;
- петрушка — небольшой пучок;
- сливки — 130 г;
- рис для гарнира — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лосось обсушить и натереть солью и перцем. На сковороде разогреть масло и обжарить рыбу с обеих сторон до золотистой корочки, оставляя мясо нежным внутри.
Для соуса измельчить чеснок и обжарить на небольшом количестве масла. Добавить помидоры черри и томить несколько минут, пока они не станут мягкими.
Добавить сливки, перемешать до однородности и добавить измельченную петрушку. По своему вкусу подкорректировать соль.
Рис отварить до готовности и выложить на тарелку. Сверху положить кусок обжаренной рыбы и полить горячим сливочным соусом с черри. Блюдо получается нежным, ароматным и праздничным — идеальным для рождественского или новогоднего ужина.
