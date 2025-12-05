Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рыба в соусе — вариант ужина на Рождество или Новый год 2026

Рыба в соусе — вариант ужина на Рождество или Новый год 2026

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 16:04
Рыба в соусе на Рождество и Новый год — рецепты быстрого приготовления лосося с гарниром
Рыба в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Эта рыба в нежном сливочном соусе станет лучшим ужином на Рождество или Новый год. Сочетание сочного лосося, спелых черри и ароматного чеснока создает праздничное настроение. Блюдо выглядит эффектно, получается нежным и ярким, поэтому оно украсит любой праздничный стол.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • лосось — 400-450 г;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • помидоры черри — 150 г;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • сливки — 130 г;
  • рис для гарнира — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лосось обсушить и натереть солью и перцем. На сковороде разогреть масло и обжарить рыбу с обеих сторон до золотистой корочки, оставляя мясо нежным внутри.

рецепт червоної риби
Жареная рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соуса измельчить чеснок и обжарить на небольшом количестве масла. Добавить помидоры черри и томить несколько минут, пока они не станут мягкими.

рецепт риби в вершковому соусі
Сливочный соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить сливки, перемешать до однородности и добавить измельченную петрушку. По своему вкусу подкорректировать соль.

рецепт святкової вечері
Рис и рыба. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис отварить до готовности и выложить на тарелку. Сверху положить кусок обжаренной рыбы и полить горячим сливочным соусом с черри. Блюдо получается нежным, ароматным и праздничным — идеальным для рождественского или новогоднего ужина.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Рождество Ужин рыба рецепт лосось Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации