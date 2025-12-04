Рыба по-французски в духовке — легкий рецепт приготовления сочного блюда на ужин

Рыбу больше не нужно жарить — рецепт в духовке по-французски
Эта рыба по-французски в духовке станет любимым блюдом для тех, кто хочет быстрого и вкусного ужина без лишних хлопот. Нежное филе, ароматные овощи и тонкий сырный слой создают сочетание, которое всегда получается идеальным. Блюдо не требует жарки, выглядит аппетитно и подходит даже к праздничному столу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- филе пангасиуса — 500 г;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- сметана — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- твердый сыр — 50 г;
- масло растительное — 1-2 ст. л.;
- майонез — для подачи.
Способ приготовления
Подготовить форму для запекания и смазать ее маслом. Выложить филе пангасиуса ровным слоем, посолить и поперчить.
Смешать сметану, горчицу и соевый соус до однородности, добавить перец. Покрыть рыбу маринадом, чтобы каждый кусочек был равномерно смазан.
Измельчить лук и обжарить до мягкости. Добавить натертую морковь, готовить до золотистого цвета, посолить и снять с огня.
Натереть сыр на крупной терке. Выложить овощи поверх рыбы, разровнять, посыпать сыром и добавить небольшую сеточку из майонеза, чтобы сыр остался мягким во время запекания.
Поставить блюдо в духовку и запекать при температуре 180 °C в течение 20-25 минут. Подавать рыбу горячей.
