Рыба по-французски в духовке — легкий рецепт приготовления сочного блюда на ужин

Рыба и соус. Фото: кадр из видео

Эта рыба по-французски в духовке станет любимым блюдом для тех, кто хочет быстрого и вкусного ужина без лишних хлопот. Нежное филе, ароматные овощи и тонкий сырный слой создают сочетание, которое всегда получается идеальным. Блюдо не требует жарки, выглядит аппетитно и подходит даже к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

филе пангасиуса — 500 г;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

сметана — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

твердый сыр — 50 г;

масло растительное — 1-2 ст. л.;

майонез — для подачи.

Способ приготовления

Подготовить форму для запекания и смазать ее маслом. Выложить филе пангасиуса ровным слоем, посолить и поперчить.

Рыба и соус. Фото: кадр из видео

Смешать сметану, горчицу и соевый соус до однородности, добавить перец. Покрыть рыбу маринадом, чтобы каждый кусочек был равномерно смазан.

Морковь и лук. Фото: кадр из видео

Измельчить лук и обжарить до мягкости. Добавить натертую морковь, готовить до золотистого цвета, посолить и снять с огня.

Сыр и майонез. Фото: кадр из видео

Натереть сыр на крупной терке. Выложить овощи поверх рыбы, разровнять, посыпать сыром и добавить небольшую сеточку из майонеза, чтобы сыр остался мягким во время запекания.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Поставить блюдо в духовку и запекать при температуре 180 °C в течение 20-25 минут. Подавать рыбу горячей.

