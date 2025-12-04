Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рыбу больше не нужно жарить — рецепт в духовке по-французски

Рыбу больше не нужно жарить — рецепт в духовке по-французски

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 14:44
Рыба по-французски в духовке — легкий рецепт приготовления сочного блюда на ужин
Рыба и соус. Фото: кадр из видео

Эта рыба по-французски в духовке станет любимым блюдом для тех, кто хочет быстрого и вкусного ужина без лишних хлопот. Нежное филе, ароматные овощи и тонкий сырный слой создают сочетание, которое всегда получается идеальным. Блюдо не требует жарки, выглядит аппетитно и подходит даже к праздничному столу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • филе пангасиуса — 500 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • твердый сыр — 50 г;
  • масло растительное — 1-2 ст. л.;
  • майонез — для подачи.

Способ приготовления

Подготовить форму для запекания и смазать ее маслом. Выложить филе пангасиуса ровным слоем, посолить и поперчить.

як приготувтаи пенгасіус
Рыба и соус. Фото: кадр из видео

Смешать сметану, горчицу и соевый соус до однородности, добавить перец. Покрыть рыбу маринадом, чтобы каждый кусочек был равномерно смазан.

рецепт риби в духовці
Морковь и лук. Фото: кадр из видео

Измельчить лук и обжарить до мягкости. Добавить натертую морковь, готовить до золотистого цвета, посолить и снять с огня.

рецепт білої риби в духовці
Сыр и майонез. Фото: кадр из видео

Натереть сыр на крупной терке. Выложить овощи поверх рыбы, разровнять, посыпать сыром и добавить небольшую сеточку из майонеза, чтобы сыр остался мягким во время запекания.

рецепт хека в духовці
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Поставить блюдо в духовку и запекать при температуре 180 °C в течение 20-25 минут. Подавать рыбу горячей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин рыба рецепт маринад хек
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации