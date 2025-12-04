Відео
Рибу більше не потрібно смажити — рецепт у духовці по-французьки

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 14:44
Риба по-французьки у духовці — легкий рецепт приготування соковитої страви на вечерю
Риба та соус. Фото: кадр з відео

Ця риба по-французьки у духовці стане улюбленою стравою для тих, хто хоче швидкої та смачної вечері без зайвих клопотів. Ніжне філе, ароматні овочі та тонкий сирний шар створюють поєднання, яке завжди виходить ідеальним. Страва не потребує смаження, виглядає апетитно й підходить навіть до святкового столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • філе пангасіуса — 500 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • твердий сир — 50 г;
  • олія рослинна — 1–2 ст. л.;
  • майонез — для подачі.

Спосіб приготування

Підготувати форму для запікання та змастити її олією. Викласти філе пангасіуса рівним шаром, посолити та поперчити.

як приготувтаи пенгасіус
Риба та соус. Фото: кадр з відео

Змішати сметану, гірчицю та соєвий соус до однорідності, додати перець. Покрити рибу маринадом, щоб кожен шматочок був рівномірно змащений.

рецепт риби в духовці
Морква та цибуля. Фото: кадр з відео

Подрібнити цибулю та обсмажити до м’якості. Додати натерту моркву, готувати до золотистого кольору, посолити та зняти з вогню.

рецепт білої риби в духовці
Сир та майонез. Фото: кадр з відео

Натерти сир на крупній тертці. Викласти овочі поверх риби, розрівняти, посипати сиром та додати невелику сіточку з майонезу, щоб сир залишився м’яким під час запікання.

рецепт хека в духовці
Готова страва. Фото: кадр з відео

Поставити страву в духовку та запікати за температури 180 °C упродовж 20–25 хвилин. Подавати рибу гарячою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт маринад хек
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
