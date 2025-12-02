Відео
Рецепт хека по-королівськи — ось як потрібно готувати рибу

Рецепт хека по-королівськи — ось як потрібно готувати рибу

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 21:04
Рецепт хека по-королівськи — просте приготування риби з фото
Хек по-королівськи. Фото: smachnenke.com.ua

Соковитий хек по-королівськи — це страва, яка поєднує ніжність риби, аромат вершкового маринаду та яскравий смак тушкованих овочів. Вона готується просто, виглядає апетитно та підходить як для святкового столу, так і для швидкого повсякденного обіду. Такий хек завжди виходить соковитим і м’яким, тому стане чудовим варіантом для будь-якої нагоди.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • хек — 1 кг (цілі тушки);
  • вершкове масло — 25–30 г;
  • рослинна олія — 25–30 мл.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний перець — до свого смаку;
  • спеції для риби — до свого смаку;
  • морква — 2 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • зелень кропу або петрушки — для подачі.

Спосіб приготування

Ретельно промити й очистити хек, залишивши тушки цілими. Розтопити вершкове масло разом із рослинною олією, додати подрібнений часник, сіль, чорний перець та спеції для риби. Змішати маринад до однорідності й обмазати ним тушки. Залишити хек маринуватися щонайменше на двадцять хвилин.

рецепт хека з овочами
Хек та овочі. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати овочеву основу. Нарізати цибулю, моркву та болгарський перець, розігріти сковороду та обсмажити овочі до м’якості. Додати кубики кабачка, трохи солі, чорного перцю та дрібку цукру. Тушкувати овочі під кришкою, щоб вони стали ніжними та ароматними.

рецепт хека з овочами на вечерю
Риба на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти маринований хек поверх овочевої подушки, полити залишками маринаду та готувати на повільному вогні під кришкою, поки риба не стане соковитою й повністю пропареною. Перед подачею посипати страву свіжою нарізаною зеленню, щоб підкреслити її аромат.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
