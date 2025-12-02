Рецепт хека по-королевски — простое приготовление рыбы с фото

Рецепт хека по-королевски — вот как нужно готовить рыбу
Сочный хек по-королевски — это блюдо, которое сочетает нежность рыбы, аромат сливочного маринада и яркий вкус тушеных овощей. Оно готовится просто, выглядит аппетитно и подходит как для праздничного стола, так и для быстрого повседневного обеда. Такой хек всегда получается сочным и мягким, поэтому станет отличным вариантом для любого случая.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хек — 1 кг (целые тушки);
- сливочное масло — 25-30 г;
- растительное масло — 25-30 мл.;
- чеснок — 3-4 зубчика;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу;
- специи для рыбы — по своему вкусу;
- морковь — 2 шт.;
- болгарский перец — 1 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- зелень укропа или петрушки — для подачи.
Способ приготовления
Тщательно промыть и очистить хек, оставив тушки целыми. Растопить сливочное масло вместе с растительным, добавить измельченный чеснок, соль, черный перец и специи для рыбы. Смешать маринад до однородности и обмазать им тушки. Оставить хек мариноваться минимум на двадцать минут.
Подготовить овощную основу. Нарезать лук, морковь и болгарский перец, разогреть сковороду и обжарить овощи до мягкости. Добавить кубики кабачка, немного соли, черного перца и щепотку сахара. Тушить овощи под крышкой, чтобы они стали нежными и ароматными.
Выложить маринованный хек поверх овощной подушки, полить остатками маринада и готовить на медленном огне под крышкой, пока рыба не станет сочной и полностью пропаренной. Перед подачей посыпать блюдо свежей нарезанной зеленью, чтобы подчеркнуть его аромат.
