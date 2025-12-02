Видео
Главная Вкус Рецепт хека по-королевски — вот как нужно готовить рыбу

Рецепт хека по-королевски — вот как нужно готовить рыбу

Дата публикации 2 декабря 2025 21:04
Рецепт хека по-королевски — простое приготовление рыбы с фото
Хек по-королевски. Фото: smachnenke.com.ua

Сочный хек по-королевски — это блюдо, которое сочетает нежность рыбы, аромат сливочного маринада и яркий вкус тушеных овощей. Оно готовится просто, выглядит аппетитно и подходит как для праздничного стола, так и для быстрого повседневного обеда. Такой хек всегда получается сочным и мягким, поэтому станет отличным вариантом для любого случая.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • хек — 1 кг (целые тушки);
  • сливочное масло — 25-30 г;
  • растительное масло — 25-30 мл.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный перец — по своему вкусу;
  • специи для рыбы — по своему вкусу;
  • морковь — 2 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • зелень укропа или петрушки — для подачи.

Способ приготовления

Тщательно промыть и очистить хек, оставив тушки целыми. Растопить сливочное масло вместе с растительным, добавить измельченный чеснок, соль, черный перец и специи для рыбы. Смешать маринад до однородности и обмазать им тушки. Оставить хек мариноваться минимум на двадцать минут.

рецепт хека з овочами
Хек и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить овощную основу. Нарезать лук, морковь и болгарский перец, разогреть сковороду и обжарить овощи до мягкости. Добавить кубики кабачка, немного соли, черного перца и щепотку сахара. Тушить овощи под крышкой, чтобы они стали нежными и ароматными.

рецепт хека з овочами на вечерю
Рыба на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить маринованный хек поверх овощной подушки, полить остатками маринада и готовить на медленном огне под крышкой, пока рыба не станет сочной и полностью пропаренной. Перед подачей посыпать блюдо свежей нарезанной зеленью, чтобы подчеркнуть его аромат.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
