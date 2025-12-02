Рецепт хека по-королевски — простое приготовление рыбы с фото

Хек по-королевски. Фото: smachnenke.com.ua

Сочный хек по-королевски — это блюдо, которое сочетает нежность рыбы, аромат сливочного маринада и яркий вкус тушеных овощей. Оно готовится просто, выглядит аппетитно и подходит как для праздничного стола, так и для быстрого повседневного обеда. Такой хек всегда получается сочным и мягким, поэтому станет отличным вариантом для любого случая.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

хек — 1 кг (целые тушки);

сливочное масло — 25-30 г;

растительное масло — 25-30 мл.;

чеснок — 3-4 зубчика;

соль — по своему вкусу;

черный перец — по своему вкусу;

специи для рыбы — по своему вкусу;

морковь — 2 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

кабачок — 1 шт.;

зелень укропа или петрушки — для подачи.

Способ приготовления

Тщательно промыть и очистить хек, оставив тушки целыми. Растопить сливочное масло вместе с растительным, добавить измельченный чеснок, соль, черный перец и специи для рыбы. Смешать маринад до однородности и обмазать им тушки. Оставить хек мариноваться минимум на двадцать минут.

Хек и овощи. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить овощную основу. Нарезать лук, морковь и болгарский перец, разогреть сковороду и обжарить овощи до мягкости. Добавить кубики кабачка, немного соли, черного перца и щепотку сахара. Тушить овощи под крышкой, чтобы они стали нежными и ароматными.

Рыба на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить маринованный хек поверх овощной подушки, полить остатками маринада и готовить на медленном огне под крышкой, пока рыба не станет сочной и полностью пропаренной. Перед подачей посыпать блюдо свежей нарезанной зеленью, чтобы подчеркнуть его аромат.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.