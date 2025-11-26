Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Ужин "по-еврейски" — по этому рецепту не блюдо, а золото

Ужин "по-еврейски" — по этому рецепту не блюдо, а золото

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 21:04
обновлено: 14:42
Ужин по-еврейски с хеком — рецепт приготовления простого и сочного блюда с фото
Ужин "по-еврейски". Фото: gospodynka.com.ua

Ужин по-еврейски — это домашнее блюдо, которое всегда получается особенно сочным и ароматным. Хек в томатно-овощном соусе становится нежным, мягким и буквально тает, а сочетание моркови, лука и морса создает глубокий вкус, напоминающий рецепты из детства.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • хек — 1,3 кг;
  • лук — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 1 ч. л.;
  • томатный морс — 200 г;
  • вода — 100-150 мл.;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • смесь перцев — по своему вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • сахар — 0,5 ч. л.;
  • масло — для обжаривания;
  • мука — для панировки рыбы.

Способ приготовления

Подготовить хек: обрезать плавники, удалить внутренности и тщательно промыть рыбу под проточной водой до чистоты. Разрезать каждую тушку на крупные кусочки, чтобы они хорошо держали форму. Нарезать лук полукольцами, а морковь измельчить соломкой. Разогреть масло на большой сковороде, добавить лук и тушить до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавить морковь и продолжить готовить до ее смягчения.

що приготувати на вечерю
Жареная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать и дать ей обжариться, чтобы вкус стал более насыщенным. Влить томатный морс, довести до кипения, подлить воды для получения большего количества подливы, добавить лавровый лист и специи. Накрыть крышкой и тушить овощи примерно 10 минут.

рецепт хека в соусі
Соус для рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить рыбу: в миске смешать муку, соль и перец, обвалять в смеси кусочки хека. На отдельной сковороде разогреть масло и обжарить рыбу до легкой румяности, не доводя до полной готовности. Добавить в томатный соус сахар для баланса кислотности.

смачний рецепт хека в соусі
Приготовление рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

Переложить обжаренную рыбу в соус, слегка погружая каждый кусочек, и полить сверху овощами. Накрыть крышкой и тушить 15-20 минут до мягкости рыбы и густоты подливы. Дать блюду немного настояться под крышкой перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин рыба рецепт хек духовка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации