Ужин по-еврейски с хеком — рецепт приготовления простого и сочного блюда с фото

Ужин по-еврейски — это домашнее блюдо, которое всегда получается особенно сочным и ароматным. Хек в томатно-овощном соусе становится нежным, мягким и буквально тает, а сочетание моркови, лука и морса создает глубокий вкус, напоминающий рецепты из детства.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

хек — 1,3 кг;

лук — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ч. л.;

томатный морс — 200 г;

вода — 100-150 мл.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

смесь перцев — по своему вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

сахар — 0,5 ч. л.;

масло — для обжаривания;

мука — для панировки рыбы.

Способ приготовления

Подготовить хек: обрезать плавники, удалить внутренности и тщательно промыть рыбу под проточной водой до чистоты. Разрезать каждую тушку на крупные кусочки, чтобы они хорошо держали форму. Нарезать лук полукольцами, а морковь измельчить соломкой. Разогреть масло на большой сковороде, добавить лук и тушить до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавить морковь и продолжить готовить до ее смягчения.

Добавить томатную пасту, перемешать и дать ей обжариться, чтобы вкус стал более насыщенным. Влить томатный морс, довести до кипения, подлить воды для получения большего количества подливы, добавить лавровый лист и специи. Накрыть крышкой и тушить овощи примерно 10 минут.

Подготовить рыбу: в миске смешать муку, соль и перец, обвалять в смеси кусочки хека. На отдельной сковороде разогреть масло и обжарить рыбу до легкой румяности, не доводя до полной готовности. Добавить в томатный соус сахар для баланса кислотности.

Переложить обжаренную рыбу в соус, слегка погружая каждый кусочек, и полить сверху овощами. Накрыть крышкой и тушить 15-20 минут до мягкости рыбы и густоты подливы. Дать блюду немного настояться под крышкой перед подачей.

