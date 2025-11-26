Ужин по-еврейски с хеком — рецепт приготовления простого и сочного блюда с фото

Ужин "по-еврейски" — по этому рецепту не блюдо, а золото
Ужин по-еврейски — это домашнее блюдо, которое всегда получается особенно сочным и ароматным. Хек в томатно-овощном соусе становится нежным, мягким и буквально тает, а сочетание моркови, лука и морса создает глубокий вкус, напоминающий рецепты из детства.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- хек — 1,3 кг;
- лук — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 1 ч. л.;
- томатный морс — 200 г;
- вода — 100-150 мл.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- смесь перцев — по своему вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- сахар — 0,5 ч. л.;
- масло — для обжаривания;
- мука — для панировки рыбы.
Способ приготовления
Подготовить хек: обрезать плавники, удалить внутренности и тщательно промыть рыбу под проточной водой до чистоты. Разрезать каждую тушку на крупные кусочки, чтобы они хорошо держали форму. Нарезать лук полукольцами, а морковь измельчить соломкой. Разогреть масло на большой сковороде, добавить лук и тушить до мягкости и легкого золотистого оттенка. Добавить морковь и продолжить готовить до ее смягчения.
Добавить томатную пасту, перемешать и дать ей обжариться, чтобы вкус стал более насыщенным. Влить томатный морс, довести до кипения, подлить воды для получения большего количества подливы, добавить лавровый лист и специи. Накрыть крышкой и тушить овощи примерно 10 минут.
Подготовить рыбу: в миске смешать муку, соль и перец, обвалять в смеси кусочки хека. На отдельной сковороде разогреть масло и обжарить рыбу до легкой румяности, не доводя до полной готовности. Добавить в томатный соус сахар для баланса кислотности.
Переложить обжаренную рыбу в соус, слегка погружая каждый кусочек, и полить сверху овощами. Накрыть крышкой и тушить 15-20 минут до мягкости рыбы и густоты подливы. Дать блюду немного настояться под крышкой перед подачей.
