Рыба по-еврейски — нежный хек в сливочном соусе с луком, который тает во рту

Рыба по-еврейски — вкусный хек в соусе, идеально на ужин
Эта рыба по-еврейски — идеальный пример того, как из обычных ингредиентов можно приготовить изысканное блюдо. Благодаря карамелизированному луку, сливочному маслу и нежному соусу хек получается необычайно мягким и сочным. Блюдо не требует сложных приготовлений, но всегда поражает глубиной вкуса и ароматом.
Вам понадобится:
- хек (или другая белая рыба) — 800 г;
- соль и черный молотый перец — по своему вкусу;
- лук — 350 г;
- соль — ¼ ч. л.;
- сода — ⅛ ч. л.;
- сливочное масло — 40 г;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
Рыбу очистить, промыть и нарезать порционными кусочками. Посолить, поперчить и оставить на 10-15 минут, чтобы мякоть просолилась и стала более нежной.
Лук мелко нарезать — его должно быть много, ведь именно он создает основу для соуса. В сковороде растопить сливочное масло, добавить щепотку соли и соду — благодаря этому лук быстрее карамелизируется и приобретает золотистый цвет. Жарить до мягкости и появления приятного сладковатого аромата.
Когда лук готов, добавить лавровый лист и выложить сверху кусочки рыбы.
Накрыть крышкой и тушить на медленном огне примерно 20 минут, пока рыба не станет нежной и пропитается ароматом лука и масла.
Перед подачей полить блюдо образовавшимся во время тушения соком - он имеет глубокий, насыщенный вкус со сливочными и сладковатыми нотками. Такая рыба сочетается с картофельным пюре, булгуром или овощами на гарнир.
