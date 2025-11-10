Відео
Головна Смак Риба по-єврейськи — смачний хек в соусі, ідеально на вечерю

Риба по-єврейськи — смачний хек в соусі, ідеально на вечерю

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 01:04
Оновлено: 19:21
Риба по-єврейськи — ніжний хек у вершковому соусі з цибулею, який тане в роті
Риба по-єврейськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця риба по-єврейськи — ідеальний приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна приготувати вишукану страву. Завдяки карамелізованій цибулі, вершковому маслу й ніжному соусу хек виходить надзвичайно м’яким і соковитим. Страва не потребує складних приготувань, але завжди вражає глибиною смаку та ароматом.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек (або інша біла риба) — 800 г;
  • сіль і чорний мелений перець — до свого смаку;
  • цибуля — 350 г;
  • сіль — ¼ ч. л.;
  • сода — ⅛ ч. л.;
  • вершкове масло — 40 г;
  • лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Рибу очистити, промити й нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити й залишити на 10–15 хвилин, щоб м’якоть просолилася та стала ніжнішою.

як приготувати хек
Тушки риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю дрібно нарізати — її має бути багато, адже саме вона створює основу для соусу. У сковороді розтопити вершкове масло, додати дрібку солі й соду — завдяки цьому цибуля швидше карамелізується та набуває золотистого кольору. Смажити до м’якості й появи приємного солодкуватого аромату.

рецепт хека з цибулею
Смажена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли цибуля готова, додати лавровий лист і викласти зверху шматочки риби.

простий рецепт риби по-єврейськи
Приготування риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні приблизно 20 хвилин, поки риба не стане ніжною та просочиться ароматом цибулі й масла.

смачний рецепт приготування хека
Готова риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею полити страву утвореним під час тушкування соком — він має глибокий, насичений смак із вершковими та солодкуватими нотками. Така риба поєднується з картопляним пюре, булгуром чи овочами на гарнір.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт хек пюре минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
