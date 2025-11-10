Риба по-єврейськи — ніжний хек у вершковому соусі з цибулею, який тане в роті

Риба по-єврейськи — смачний хек в соусі, ідеально на вечерю
Ця риба по-єврейськи — ідеальний приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна приготувати вишукану страву. Завдяки карамелізованій цибулі, вершковому маслу й ніжному соусу хек виходить надзвичайно м’яким і соковитим. Страва не потребує складних приготувань, але завжди вражає глибиною смаку та ароматом.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- хек (або інша біла риба) — 800 г;
- сіль і чорний мелений перець — до свого смаку;
- цибуля — 350 г;
- сіль — ¼ ч. л.;
- сода — ⅛ ч. л.;
- вершкове масло — 40 г;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
Рибу очистити, промити й нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити й залишити на 10–15 хвилин, щоб м’якоть просолилася та стала ніжнішою.
Цибулю дрібно нарізати — її має бути багато, адже саме вона створює основу для соусу. У сковороді розтопити вершкове масло, додати дрібку солі й соду — завдяки цьому цибуля швидше карамелізується та набуває золотистого кольору. Смажити до м’якості й появи приємного солодкуватого аромату.
Коли цибуля готова, додати лавровий лист і викласти зверху шматочки риби.
Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні приблизно 20 хвилин, поки риба не стане ніжною та просочиться ароматом цибулі й масла.
Перед подачею полити страву утвореним під час тушкування соком — він має глибокий, насичений смак із вершковими та солодкуватими нотками. Така риба поєднується з картопляним пюре, булгуром чи овочами на гарнір.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби
Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.
Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.
Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.
Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.
Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.
Читайте Новини.LIVE!