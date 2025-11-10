Риба по-єврейськи — ніжний хек у вершковому соусі з цибулею, який тане в роті

Риба по-єврейськи. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця риба по-єврейськи — ідеальний приклад того, як зі звичайних інгредієнтів можна приготувати вишукану страву. Завдяки карамелізованій цибулі, вершковому маслу й ніжному соусу хек виходить надзвичайно м’яким і соковитим. Страва не потребує складних приготувань, але завжди вражає глибиною смаку та ароматом.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

хек (або інша біла риба) — 800 г;

сіль і чорний мелений перець — до свого смаку;

цибуля — 350 г;

сіль — ¼ ч. л.;

сода — ⅛ ч. л.;

вершкове масло — 40 г;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Рибу очистити, промити й нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити й залишити на 10–15 хвилин, щоб м’якоть просолилася та стала ніжнішою.

Тушки риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю дрібно нарізати — її має бути багато, адже саме вона створює основу для соусу. У сковороді розтопити вершкове масло, додати дрібку солі й соду — завдяки цьому цибуля швидше карамелізується та набуває золотистого кольору. Смажити до м’якості й появи приємного солодкуватого аромату.

Смажена цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли цибуля готова, додати лавровий лист і викласти зверху шматочки риби.

Приготування риби. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити кришкою й тушкувати на повільному вогні приблизно 20 хвилин, поки риба не стане ніжною та просочиться ароматом цибулі й масла.

Готова риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею полити страву утвореним під час тушкування соком — він має глибокий, насичений смак із вершковими та солодкуватими нотками. Така риба поєднується з картопляним пюре, булгуром чи овочами на гарнір.

