Царський хек по-одеськи — смачний рецепт риби з підливою до пюре

Царський хек "по-одеськи" — рецепт з підливою до пюре
Царський хек по-одеськи — страва, яку хочеться готувати знову і знову. Ніжна риба в ароматному соусі з овочами виходить неймовірно соковитою, а її пряний смак чудово поєднується з картопляним пюре. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль і максимум задоволення.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- хек — 1 кг;
- сіль і перець — до свого смаку;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- приправа для риби — 1 ч. л.;
- борошно — 4–5 ст. л.
Для овочів:
- цибуля — 2–3 шт.;
- морква (велика) — 1 шт.;
- сіль — дрібка;
- цукор — щіпка;
- олія — для смаження.
Для соусу:
- томатна паста — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- приправа для риби — 1 ч. л.;
- вода — 200–250 мл;
- часник — 2 зубчики;
- зелена цибуля — для прикрашання.
Спосіб приготування
Хек очистити, промити й нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити, додати сушений часник і приправу для риби. Добре втерти спеції руками, потім обваляти в борошні, щоб шматочки були рівномірно покриті.
На розігрітій сковороді обсмажити хек з обох боків по 5 хвилин до рум’яної скоринки. Не доводити до повної готовності — риба ще тушкуватиметься в соусі. Викласти хек на тарілку.
У тій самій сковороді обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до прозорості, додавши дрібку солі й трохи цукру. Потім покласти нарізану соломкою моркву й обсмажити ще кілька хвилин, щоб овочі стали м’якими.
Окремо приготувати соус: змішати томатну пасту, гірчицю, приправу для риби та воду. Вилити соус на овочі, перемішати й викласти зверху обсмажений хек. Накрити кришкою й тушкувати 15–20 хвилин на слабкому вогні. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник.
