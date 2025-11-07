Відео
Царський хек "по-одеськи" — рецепт з підливою до пюре

Дата публікації: 7 листопада 2025 21:04
Оновлено: 12:06
Царський хек по-одеськи — смачний рецепт риби з підливою до пюре
Хек в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Царський хек по-одеськи — страва, яку хочеться готувати знову і знову. Ніжна риба в ароматному соусі з овочами виходить неймовірно соковитою, а її пряний смак чудово поєднується з картопляним пюре. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль і максимум задоволення.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек — 1 кг;
  • сіль і перець — до свого смаку;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • приправа для риби — 1 ч. л.;
  • борошно — 4–5 ст. л.

Для овочів:

  • цибуля — 2–3 шт.;
  • морква (велика) — 1 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — щіпка;
  • олія — для смаження.

Для соусу:

  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ст. л.;
  • приправа для риби — 1 ч. л.;
  • вода — 200–250 мл;
  • часник — 2 зубчики;
  • зелена цибуля — для прикрашання.

Спосіб приготування

Хек очистити, промити й нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити, додати сушений часник і приправу для риби. Добре втерти спеції руками, потім обваляти в борошні, щоб шматочки були рівномірно покриті.

як смачно приготувати хек
Смажена риба. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій сковороді обсмажити хек з обох боків по 5 хвилин до рум’яної скоринки. Не доводити до повної готовності — риба ще тушкуватиметься в соусі. Викласти хек на тарілку.

У тій самій сковороді обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до прозорості, додавши дрібку солі й трохи цукру. Потім покласти нарізану соломкою моркву й обсмажити ще кілька хвилин, щоб овочі стали м’якими.

рецепт хека в підливі
Риба в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо приготувати соус: змішати томатну пасту, гірчицю, приправу для риби та воду. Вилити соус на овочі, перемішати й викласти зверху обсмажений хек. Накрити кришкою й тушкувати 15–20 хвилин на слабкому вогні. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник.

Вечеря риба рецепт хек пюре
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
