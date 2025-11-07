Царський хек по-одеськи — смачний рецепт риби з підливою до пюре

Хек в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Царський хек по-одеськи — страва, яку хочеться готувати знову і знову. Ніжна риба в ароматному соусі з овочами виходить неймовірно соковитою, а її пряний смак чудово поєднується з картопляним пюре. Простий набір інгредієнтів, мінімум зусиль і максимум задоволення.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

хек — 1 кг;

сіль і перець — до свого смаку;

сушений часник — 1 ч. л.;

приправа для риби — 1 ч. л.;

борошно — 4–5 ст. л.

Для овочів:

цибуля — 2–3 шт.;

морква (велика) — 1 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — щіпка;

олія — для смаження.

Для соусу:

томатна паста — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

приправа для риби — 1 ч. л.;

вода — 200–250 мл;

часник — 2 зубчики;

зелена цибуля — для прикрашання.

Спосіб приготування

Хек очистити, промити й нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити, додати сушений часник і приправу для риби. Добре втерти спеції руками, потім обваляти в борошні, щоб шматочки були рівномірно покриті.

Смажена риба. Фото: smachnenke.com.ua

На розігрітій сковороді обсмажити хек з обох боків по 5 хвилин до рум’яної скоринки. Не доводити до повної готовності — риба ще тушкуватиметься в соусі. Викласти хек на тарілку.

У тій самій сковороді обсмажити цибулю, нарізану півкільцями, до прозорості, додавши дрібку солі й трохи цукру. Потім покласти нарізану соломкою моркву й обсмажити ще кілька хвилин, щоб овочі стали м’якими.

Риба в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо приготувати соус: змішати томатну пасту, гірчицю, приправу для риби та воду. Вилити соус на овочі, перемішати й викласти зверху обсмажений хек. Накрити кришкою й тушкувати 15–20 хвилин на слабкому вогні. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник.

