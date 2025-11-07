Царский хек по-одесски — вкусный рецепт рыбы с подливкой к пюре

Царский хек "по-одесски" — рецепт с подливкой к пюре
Царский хек по-одесски — блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Нежная рыба в ароматном соусе с овощами получается невероятно сочной, а ее пряный вкус прекрасно сочетается с картофельным пюре. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и максимум удовольствия.
Вам понадобится:
- хек — 1 кг;
- соль и перец — по своему вкусу;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- приправа для рыбы — 1 ч. л.;
- мука — 4-5 ст. л.
Для овощей:
- лук — 2-3 шт.;
- морковь (крупная) — 1 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- масло — для жарки.
Для соуса:
- томатная паста — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- приправа для рыбы — 1 ч. л.;
- вода — 200-250 мл.;
- чеснок — 2 зубчика;
- зеленый лук — для украшения.
Способ приготовления
Хек очистить, промыть и нарезать порционными кусочками. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и приправу для рыбы. Хорошо втереть специи руками, затем обвалять в муке, чтобы кусочки были равномерно покрыты.
На разогретой сковороде обжарить хек с обеих сторон по 5 минут до румяной корочки. Не доводить до полной готовности — рыба еще будет тушиться в соусе. Выложить хек на тарелку.
В той же сковороде обжарить лук, нарезанный полукольцами, до прозрачности, добавив щепотку соли и немного сахара. Затем положить нарезанную соломкой морковь и обжарить еще несколько минут, чтобы овощи стали мягкими.
Отдельно приготовить соус: смешать томатную пасту, горчицу, приправу для рыбы и воду. Вылить соус на овощи, перемешать и выложить сверху обжаренный хек. Накрыть крышкой и тушить 15-20 минут на слабом огне. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок.
