Царский хек по-одесски — вкусный рецепт рыбы с подливкой к пюре

Хек в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Царский хек по-одесски — блюдо, которое хочется готовить снова и снова. Нежная рыба в ароматном соусе с овощами получается невероятно сочной, а ее пряный вкус прекрасно сочетается с картофельным пюре. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и максимум удовольствия.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

хек — 1 кг;

соль и перец — по своему вкусу;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

приправа для рыбы — 1 ч. л.;

мука — 4-5 ст. л.

Для овощей:

лук — 2-3 шт.;

морковь (крупная) — 1 шт.;

соль — щепотка;

сахар — щепотка;

масло — для жарки.

Для соуса:

томатная паста — 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

приправа для рыбы — 1 ч. л.;

вода — 200-250 мл.;

чеснок — 2 зубчика;

зеленый лук — для украшения.

Способ приготовления

Хек очистить, промыть и нарезать порционными кусочками. Посолить, поперчить, добавить сушеный чеснок и приправу для рыбы. Хорошо втереть специи руками, затем обвалять в муке, чтобы кусочки были равномерно покрыты.

Жареная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретой сковороде обжарить хек с обеих сторон по 5 минут до румяной корочки. Не доводить до полной готовности — рыба еще будет тушиться в соусе. Выложить хек на тарелку.

В той же сковороде обжарить лук, нарезанный полукольцами, до прозрачности, добавив щепотку соли и немного сахара. Затем положить нарезанную соломкой морковь и обжарить еще несколько минут, чтобы овощи стали мягкими.

Рыба в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно приготовить соус: смешать томатную пасту, горчицу, приправу для рыбы и воду. Вылить соус на овощи, перемешать и выложить сверху обжаренный хек. Накрыть крышкой и тушить 15-20 минут на слабом огне. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок.

