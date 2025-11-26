Відео
Вечеря "по-єврейськи" — за цим рецептом не страва, а золото

Вечеря "по-єврейськи" — за цим рецептом не страва, а золото

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 21:04
Оновлено: 14:42
Вечеря по-єврейськи з хеком — рецепт приготування простої та соковитої страви з фото
Вечеря "по-єврейськи". Фото: gospodynka.com.ua

Вечеря по-єврейськи — це домашня страва, яка завжди виходить особливо соковитою та ароматною. Хек у томатно-овочевому соусі стає ніжним, м’яким і буквально тане, а поєднання моркви, цибулі та морсу створює глибокий смак, що нагадує рецепти з дитинства.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • хек — 1,3 кг;
  • цибуля — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 1 ч. л.;
  • томатний морс — 200 г;
  • вода — 100–150 мл.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • суміш перців — до свого смаку;
  • лавровий лист — 1–2 шт.;
  • цукор — 0,5 ч. л.;
  • олія — для обсмажування;
  • борошно — для панірування риби.

Спосіб приготування

Підготувати хек: обрізати плавники, видалити нутрощі та ретельно промити рибу під проточною водою до чистості. Розрізати кожну тушку на великі шматочки, щоб вони добре тримали форму. Нарізати цибулю півкільцями, а моркву подрібнити соломкою. Розігріти олію на великій сковорідці, додати цибулю та тушкувати до м’якості й легкого золотистого відтінку. Додати моркву та продовжити готувати до її пом’якшення.

що приготувати на вечерю
Смажена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати та дати їй обсмажитися, щоб смак став насиченішим. Влити томатний морс, довести до кипіння, підлити води для отримання більшої кількості підливи, додати лавровий лист і спеції. Накрити кришкою та тушкувати овочі приблизно 10 хвилин.

рецепт хека в соусі
Соус для риби. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати рибу: у мисці змішати борошно, сіль та перець, обкачати в суміші шматочки хека. На окремій сковорідці розігріти олію та обсмажити рибу до легкої рум’яності, не доводячи до повної готовності. Додати у томатний соус цукор для балансу кислотності.

смачний рецепт хека в соусі
Приготування риби. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти обсмажену рибу в соус, злегка занурюючи кожен шматочок, і полити зверху овочами. Накрити кришкою та тушкувати 15–20 хвилин до м’якості риби та густоти підливи. Дати страві трохи настоятися під кришкою перед подачею.

