Вечеря по-єврейськи з хеком — рецепт приготування простої та соковитої страви з фото

Вечеря "по-єврейськи" — за цим рецептом не страва, а золото
Вечеря по-єврейськи — це домашня страва, яка завжди виходить особливо соковитою та ароматною. Хек у томатно-овочевому соусі стає ніжним, м’яким і буквально тане, а поєднання моркви, цибулі та морсу створює глибокий смак, що нагадує рецепти з дитинства.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- хек — 1,3 кг;
- цибуля — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 1 ч. л.;
- томатний морс — 200 г;
- вода — 100–150 мл.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- суміш перців — до свого смаку;
- лавровий лист — 1–2 шт.;
- цукор — 0,5 ч. л.;
- олія — для обсмажування;
- борошно — для панірування риби.
Спосіб приготування
Підготувати хек: обрізати плавники, видалити нутрощі та ретельно промити рибу під проточною водою до чистості. Розрізати кожну тушку на великі шматочки, щоб вони добре тримали форму. Нарізати цибулю півкільцями, а моркву подрібнити соломкою. Розігріти олію на великій сковорідці, додати цибулю та тушкувати до м’якості й легкого золотистого відтінку. Додати моркву та продовжити готувати до її пом’якшення.
Додати томатну пасту, перемішати та дати їй обсмажитися, щоб смак став насиченішим. Влити томатний морс, довести до кипіння, підлити води для отримання більшої кількості підливи, додати лавровий лист і спеції. Накрити кришкою та тушкувати овочі приблизно 10 хвилин.
Підготувати рибу: у мисці змішати борошно, сіль та перець, обкачати в суміші шматочки хека. На окремій сковорідці розігріти олію та обсмажити рибу до легкої рум’яності, не доводячи до повної готовності. Додати у томатний соус цукор для балансу кислотності.
Перекласти обсмажену рибу в соус, злегка занурюючи кожен шматочок, і полити зверху овочами. Накрити кришкою та тушкувати 15–20 хвилин до м’якості риби та густоти підливи. Дати страві трохи настоятися під кришкою перед подачею.
