Головна Смак Риба в соусі — варіант вечері на Різдво чи Новий рік 2026

Риба в соусі — варіант вечері на Різдво чи Новий рік 2026

Дата публікації: 5 грудня 2025 16:04
Риба в соусі на Різдво та Новий рік — рецепти швидкого приготування лосося з гарніром
Риба в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця риба в ніжному вершковому соусі стане найкращою вечерею на Різдво чи Новий рік. Поєднання соковитого лосося, стиглих черрі та ароматного часнику створює святковий настрій. Страва виглядає ефектно, виходить ніжною та яскравою, тому вона прикрасить будь-який святковий стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • лосось — 400–450 г;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • помідори черрі — 150 г;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • вершки — 130 г;
  • рис для гарніру — до свого смаку.

Спосіб приготування

Лосось обсушити та натерти сіллю і перцем. На сковороді розігріти олію та обсмажити рибу з обох боків до золотавої скоринки, залишаючи м’ясо ніжним усередині.

рецепт червоної риби
Смажена риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу подрібнити часник і обсмажити на невеликій кількості олії. Додати помідори черрі та томити кілька хвилин, поки вони не стануть м’якими.

рецепт риби в вершковому соусі
Вершковий соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати вершки, перемішати до однорідності та додати подрібнену петрушку. До свого смаку підкоригувати сіль.

рецепт святкової вечері
Рис та риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис відварити до готовності та викласти на тарілку. Зверху покласти шматок обсмаженої риби й полити гарячим вершковим соусом із черрі. Страва виходить ніжною, ароматною та святковою — ідеальною для різдвяної чи новорічної вечері.

Різдво Вечеря риба рецепт лосось Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
