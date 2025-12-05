Риба в соусі на Різдво та Новий рік — рецепти швидкого приготування лосося з гарніром

Риба в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ця риба в ніжному вершковому соусі стане найкращою вечерею на Різдво чи Новий рік. Поєднання соковитого лосося, стиглих черрі та ароматного часнику створює святковий настрій. Страва виглядає ефектно, виходить ніжною та яскравою, тому вона прикрасить будь-який святковий стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

лосось — 400–450 г;

сіль, перець — до свого смаку;

часник — 2–3 зубчики;

помідори черрі — 150 г;

петрушка — невеликий пучок;

вершки — 130 г;

рис для гарніру — до свого смаку.

Спосіб приготування

Лосось обсушити та натерти сіллю і перцем. На сковороді розігріти олію та обсмажити рибу з обох боків до золотавої скоринки, залишаючи м’ясо ніжним усередині.

Смажена риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Для соусу подрібнити часник і обсмажити на невеликій кількості олії. Додати помідори черрі та томити кілька хвилин, поки вони не стануть м’якими.

Вершковий соус. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати вершки, перемішати до однорідності та додати подрібнену петрушку. До свого смаку підкоригувати сіль.

Рис та риба. Фото: smakuiemo.com.ua

Рис відварити до готовності та викласти на тарілку. Зверху покласти шматок обсмаженої риби й полити гарячим вершковим соусом із черрі. Страва виходить ніжною, ароматною та святковою — ідеальною для різдвяної чи новорічної вечері.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.